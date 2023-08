人人自危｜AI聽打字聲就可竊取密碼　研究：準確率高達95%

研究發現,人工智慧(AI)已先進得可以透過聆聽錄音設備上錄製的鍵盤打字聲,來辨識出輸入電腦的資訊和密碼。其中用iPhone錄音後辨識的精準度更可高達為95%。

綜合報道,英國杜倫大學(University of Durham)、薩里大學(University of Surrey)和皇家哈洛威大學(Royal Holloway, University of London )3間大學的研究團隊藉由深度學習模型,錄下鍵盤打字聲來辨識出輸入電腦的資訊,結果顯示,用iPhone錄音辨識的精準度為95%,而用Zoom視訊軟體錄音精準度為93%。

研究人員首先對人工智能模型進行訓練,透過按壓MacBook Pro上36個按鍵的聲音,每個按鍵都以不同的手指或壓力按了25次,讓模型學習,隨後模型即可正確識別每個按鍵的模式。團隊之後將一部iPhone放在一部MacBook Pro距離約17厘米處,錄下在MacBook Pro鍵盤上打字的聲音,結果發現AI辦識準確率高達95%。研究人員再以Zoom與Skype進行測驗,同樣先透過視象會議來讓AI學習鍵盤打字聲,之後透過視象會議蒐集目標人物的鍵盤打字聲,結果發現,透過Zoom錄取的準確率達93%,透過Skype亦有91.7%。