人人自危｜AI聽打字聲就可竊取密碼　研究：準確率高達95%

研究發現，人工智慧(AI)已先進得可以透過聆聽錄音設備上錄製的鍵盤打字聲，來辨識出輸入電腦的資訊和密碼。其中用iPhone錄音後辨識的精準度更可高達為95%。
綜合報道，英國杜倫大學(University of Durham)、薩里大學(University of Surrey)和皇家哈洛威大學(Royal Holloway, University of London )3間大學的研究團隊藉由深度學習模型，錄下鍵盤打字聲來辨識出輸入電腦的資訊，結果顯示，用iPhone錄音辨識的精準度為95%，而用Zoom視訊軟體錄音精準度為93%。
研究人員首先對人工智能模型進行訓練，透過按壓MacBook Pro上36個按鍵的聲音，每個按鍵都以不同的手指或壓力按了25次，讓模型學習，隨後模型即可正確識別每個按鍵的模式。團隊之後將一部iPhone放在一部MacBook Pro距離約17厘米處，錄下在MacBook Pro鍵盤上打字的聲音，結果發現AI辦識準確率高達95%。研究人員再以Zoom與Skype進行測驗，同樣先透過視象會議來讓AI學習鍵盤打字聲，之後透過視象會議蒐集目標人物的鍵盤打字聲，結果發現，透過Zoom錄取的準確率達93%，透過Skype亦有91.7%。
團隊建議蘋果公司添加隨機噪音
英國薩里大學網絡安全中心博士生Ehsan Toreini指出，每個按鍵都有獨特的音頻或聲音，可以透過聲紋辨識來推斷按下的鍵。他建議蘋果公司應該考慮在鍵盤中添加隨機噪音，Zoom等軟件亦應該壓縮音頻。研究人員表示，這類的攻擊主要是獲取受害者所輸入的密碼，欲破解不難，只要改變打字風格，AI模型的準確度就會降低，而且對於那些可以不看鍵盤就打字的使用者來說，辨識也較難，另一個防禦方法則是採用隨機密碼。