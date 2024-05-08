熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-08 18:19:41

人口老化嚴重 研究：日本認知障礙患者2030年恐達523萬

分享：
日本人口老化嚴重，衍生其他問題。(資料圖片)

日本人口老化嚴重，衍生其他問題。(資料圖片)

日本人口老化問題嚴重，厚生勞動省委託研究團隊所做的調查推算，2030年日本認知障礙症患者人數料比2022年增加約80萬，上看523萬人，佔老年人口的14%

日本經濟新聞報道，根據研究團隊推算，隨著人口高齡化持續，日本認知障礙症患者2050年預計達587萬、2060年增至645萬，人數呈現增加趨勢。

輕重度認知障礙患者人數合共料達1100萬

此外，輕度認知障礙患者人數2030年將增至593萬，到2060年將升至632萬。到2030年，輕度認知障礙與認知障礙症患者合計人數可能會超過1,100萬。

從健康到罹患認知障礙症，中間有模糊地帶，也就是輕度認知障礙，被視為「前驅期」。

調查4個地區65歲以上長者

厚生勞動省委託由九州大學教授二宮利治率領的研究團隊，調查了4個地區的65歲以上長者，這些地區包括福岡縣久山町、石川縣舊中島町(現為七尾市)、愛媛縣舊中山町(現為伊予市)、島根縣海士町。

調查對象的93%經由醫生等專業判斷後，被分為認知障礙、輕度認知障礙和健康3組。研究團隊再根據認知障礙症等的性別及年齡比例，推算日本的患者人數。

Ad Block
日本人口老化問題持續。圖為日本長者於疫情期間等候接種疫苗。(資料圖片) 日本人口老化問題持續。圖為日本長者於疫情期間等候接種疫苗。(資料圖片) 日本人口老化嚴重，衍生其他問題。(資料圖片)

哪些年齡長者患認知障礙比例較高？

從年齡區分，6569歲的認知障礙症患者比例為1.1%7074歲為3.1%7579歲為7.1%90歲以上達50.3%。這也顯示75歲以上老年人口罹患認知障礙症的比例明顯較高。

從性別區分，女性認知障礙症患者比例較高。90歲以上的認知障礙症患者中女性佔55.1%，超過男性的36.6%85歲至89歲的女性佔37.2%，比男性的25.2%高。

為何女性患者比例較高？

二宮教授指出，女性的平均壽命較長之外，在家裡生活的女性長者較多，與社會連繫較弱，是原因之一。

Ad Block

這次調查結果與2014年度調查所推估的2030年認知障礙症患者數量(744)相比，下降了3成。

為何輕度認知障礙惡化比例下降？

在兩次調查中，認知障礙症患者與輕度認知障礙患者合計人數未出現大幅變化，但細節顯示認知障礙症患者減少，輕度認知障礙有所增加。這有可能是輕度認知障礙演變成認知障礙症的人數比例降低。對此，二宮教授分析，「這可能是健康意識抬頭與吸煙率下降等因素所致」。

腦退化預防方法｜早上10個習慣阻截退化 頭腦更靈活（am730製圖） 腦退化預防方法｜1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目（am730製圖） 腦退化預防方法｜2. 散步（am730製圖） 腦退化預防方法｜3. 做家務（am730製圖） 腦退化預防方法｜4. 大聲朗讀（am730製圖） 腦退化預防方法｜5. 照鏡子微笑（am730製圖） 腦退化預防方法｜6. 洗澡（am730製圖） 腦退化預防方法｜7. 打電話（am730製圖） 腦退化預防方法｜8. 規劃待辦事項（am730製圖） 腦退化預防方法｜9. 持續簡單的運動（am730製圖） 腦退化預防方法｜10. 吃水果（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受