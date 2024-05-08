人口老化嚴重 研究：日本認知障礙患者2030年恐達523萬

日本人口老化問題嚴重，厚生勞動省委託研究團隊所做的調查推算，2030年日本認知障礙症患者人數料比2022年增加約80萬，上看523萬人，佔老年人口的14%。 日本經濟新聞報道，根據研究團隊推算，隨著人口高齡化持續，日本認知障礙症患者2050年預計達587萬、2060年增至645萬，人數呈現增加趨勢。 輕重度認知障礙患者人數合共料達1100萬 此外，輕度認知障礙患者人數2030年將增至593萬，到2060年將升至632萬。到2030年，輕度認知障礙與認知障礙症患者合計人數可能會超過1,100萬。

從健康到罹患認知障礙症，中間有模糊地帶，也就是輕度認知障礙，被視為「前驅期」。 調查 4 個地區 65 歲以上長者 厚生勞動省委託由九州大學教授二宮利治率領的研究團隊，調查了4個地區的65歲以上長者，這些地區包括福岡縣久山町、石川縣舊中島町(現為七尾市)、愛媛縣舊中山町(現為伊予市)、島根縣海士町。 調查對象的93%經由醫生等專業判斷後，被分為認知障礙、輕度認知障礙和健康3組。研究團隊再根據認知障礙症等的性別及年齡比例，推算日本的患者人數。

哪些年齡長者患 認知障礙比例較高？ 從年齡區分，65至69歲的認知障礙症患者比例為1.1%；70至74歲為3.1%；75至79歲為7.1%；90歲以上達50.3%。這也顯示75歲以上老年人口罹患認知障礙症的比例明顯較高。 從性別區分，女性認知障礙症患者比例較高。90歲以上的認知障礙症患者中女性佔55.1%，超過男性的36.6%；85歲至89歲的女性佔37.2%，比男性的25.2%高。 為何女性患者比例較高？ 二宮教授指出，女性的平均壽命較長之外，在家裡生活的女性長者較多，與社會連繫較弱，是原因之一。