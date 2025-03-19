人妻手機封鎖208個號碼卻不自知 竟牽扯出丈夫外遇 細思極恐

外國一名結婚9年的女子，一天發現自己的手機竟然封鎖了208個電話號碼，而她自己卻毫不知情，原來這批「封鎖號碼」竟跟丈夫的外遇有關！

女事主麥克林(Sarah Maclean)在TikTok講述她細思極恐的遭遇。她表示，去年9月她懷孕30周時，丈夫告訴她，他仍然「愛」她，但已經不再是愛情的那種愛，他決定搬走，並在母親的家居住。丈夫不再跟她同住後，連責任也不負了，沒有擔起身為父親養育孩子的角色，也沒有再理會本來一起飼養的愛犬。

更令麥克林心碎的是，她開始發現丈夫根本不是跟母親同住，而是在「朋友」家中留宿。她仔細調查後，查出一名女子的社交帳戶內，竟有她丈夫的照片。