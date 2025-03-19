人妻手機封鎖208個號碼卻不自知 竟牽扯出丈夫外遇 細思極恐

外國一名結婚9年的女子，一天發現自己的手機竟然封鎖了208個電話號碼，而她自己卻毫不知情，原來這批「封鎖號碼」竟跟丈夫的外遇有關！
女事主麥克林(Sarah Maclean)在TikTok講述她細思極恐的遭遇。她表示，去年9月她懷孕30周時，丈夫告訴她，他仍然「愛」她，但已經不再是愛情的那種愛，他決定搬走，並在母親的家居住。丈夫不再跟她同住後，連責任也不負了，沒有擔起身為父親養育孩子的角色，也沒有再理會本來一起飼養的愛犬。
更令麥克林心碎的是，她開始發現丈夫根本不是跟母親同住，而是在「朋友」家中留宿。她仔細調查後，查出一名女子的社交帳戶內，竟有她丈夫的照片。
麥克林之後跟丈夫對質，丈夫聲言該名女子跟他一樣，正經歷分居階段，才特別投契，但麥克林耳聞兼職攝影師的丈夫，跟該女子因工作出trip時，表現如同情侶，並得悉原來該女子結婚當日，正是丈夫擔任婚禮攝影師。
丈夫外遇後 拿她手機封鎖第三者號碼 防對方打來
麥克林在TikTok講述了上述遭遇後，有多名女子聯絡她，指曾經搭上她的丈夫。其中一名女子表示，可以提供對話截圖，指證她的丈夫。當麥克林想用手機發短訊給對方時，卻發現訊息發不出去，「我心想，奇怪了，我從未聯絡過這女子」，結果發現原來她的手機一早已封鎖了對方的電話號碼。
令麥克林毛管楝的是，她發現自己的手機內竟有208個已被封鎖的號碼，「我從沒有封鎖過它們……我於是開始調查這些號碼，發現都是跟我差不多年紀的女性」，我甚至認識當中一部分人。
麥克林相信，她的丈夫在每次偷食後，都拿她的手機「預先封鎖」那些女子，以防止她們會致電給她。如今麥克林跟丈夫已經離婚。麥克林這段「細思極恐」的片段迅即錄得遇30萬次瀏覽，有人直言被嚇得連下巴都掉到地上，也有人建議麥克林去檢查有否感染性病。