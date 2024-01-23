人妻陷網戀被騙四百萬 為還債下海拍AV：對唔住老公！

日本一名從事私人健身教練的46歲人妻，近日自爆遭一位自稱「台灣男子」的投資客詐騙400萬日圓（約21萬元港幣）。她為了還債，只能瞞著老公拍攝「同人AV」還債。
據日媒《DAILY新潮》報導，這名住在秋田縣的46歲人妻向記者坦承，她自去年以來已拍攝3到4次「同人AV」，人妻表示，她經營私人教練事業，為宣傳而將健身照片放在IG上。
去年1月，人妻收到1位自稱「台灣男子」留言讚美，「妳的身體看起來很健美，真是太棒了」，兩人便開始聊天，由於她已長年與老公沒有性生活，被男子
稱「老婆」、「我愛你」、「想邀請你來台灣」、「一起去住新加坡」等花言巧語迷惑，逐漸對這名男子產生好感。
隨後男子提出投資建議，並給人妻自己的LINE帳號和外匯投資用的銀行帳號，人妻一開始半信半疑匯款1萬日元試水溫，過了1週男子聲稱已賺了約10萬元，並表示有一波賺頭，要人妻投資400萬日圓，可賺回3,000萬日圓，人妻信以為真，動用200萬日圓積蓄、另外向放貸業者借款200萬共匯款400萬日圓給男子後，對方就人間蒸發。
人妻透露，為了盡快還清債務，她在網上看到拍攝「同人AV」可以不露臉、1支能賺10萬圓，她目前已瞞著丈夫進行3至4次拍攝，雖然很對不起老公，很愧疚，但為了還債只能這樣做了。
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