人工包埋｜調查︰認為「工作快樂」港打工仔 列全球尾四

你是否認為返工無必要開心，不開心是理所當然「人工包埋」？一項訪問了全球18個經濟體的調查發現，認為工作快樂的本港僱員，位列尾四，比率不足六成。至於排名墊底的則是常傳出「過勞死」等職場慘況的日本，是調查中唯一一個工作快樂比率不足50%的地區。
該調查由日本人事顧問公司Persol Research and Consulting Co.於去年2至3月在網上進行，訪問了18個亞洲和西方國家及地區，各約1,000名僱員。結果發現，認為工作快樂的印度受訪者比率排第一，達92.6%，其次是印尼的90.5%以及菲律賓的90.1%，而中國大陸以89.2%排名第4。至於榜末四席，分別是本港(56.3%)、台灣(55.3%)、南韓(53.3%)及日本(49.1%)。至於新加坡則以68%排第13，較本港高兩位。
西方多國位列中游，其中美國、英國和法國僱員認為工作快樂的比率，介乎75至80%之間，而德國則為67.6%，比率為西方國家中最低。
人工包埋｜日企「由上而下」文化 影響員工快樂程度
有受訪者指出，日本的企業文化，包括辦公室政治和欠靈活的「由上而下」管理方式，是令員工不滿的原因。此外，該調查還發現，日本僱員較常被阻止在工作中表達自己的想法和意見。
在調查涵蓋的國家及地區中，覺得自己在工作中有成長的僱員，較傾向認為工作快樂；而認為自己職業上有進步空間的受訪者比率，正正以日本僱員排名最低，即最認為自己沒有進步空間。
該調查亦發現，日本僱員不太熱衷於在工作時間以外學習新技能及進修。調查人員認為部分原因是日本就業市場欠缺流動性，很少人會轉工所致，呼籲決策當局研究推動在職人士進修及再培訓的問題。
「工作快樂」比率排名
1 印度 92.6%
2 印尼 90.5%
3 菲律賓 90.1%
4 中國大陸 89.2%
5 越南 87.8%
6 泰國 83%
7 美國 79.3%
8 馬來西亞 79.1%
9 英國 77.9%
10 法國 76.1%
11 澳洲 75%
12 瑞典 71%
13 新加坡 68%
14 德國 67.6%
15 香港 56.3%
16 台灣 55.3%
17 南韓 53.3%
18 日本 49.1%