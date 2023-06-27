人工包埋｜調查︰認為「工作快樂」港打工仔 列全球尾四

你是否認為返工無必要開心，不開心是理所當然「人工包埋」？一項訪問了全球18個經濟體的調查發現，認為工作快樂的本港僱員，位列尾四，比率不足六成。至於排名墊底的則是常傳出「過勞死」等職場慘況的日本，是調查中唯一一個工作快樂比率不足50%的地區。

該調查由日本人事顧問公司Persol Research and Consulting Co.於去年2至3月在網上進行，訪問了18個亞洲和西方國家及地區，各約1,000名僱員。結果發現，認為工作快樂的印度受訪者比率排第一，達92.6%，其次是印尼的90.5%以及菲律賓的90.1%，而中國大陸以89.2%排名第4。至於榜末四席，分別是本港(56.3%)、台灣(55.3%)、南韓(53.3%)及日本(49.1%)。至於新加坡則以68%排第13，較本港高兩位。

西方多國位列中游，其中美國、英國和法國僱員認為工作快樂的比率，介乎75至80%之間，而德國則為67.6%，比率為西方國家中最低。