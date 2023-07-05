人工智能熱潮｜AI已引發裁員 這個行業首當其衝

聊天機械人ChatGPT可比真人的進化引起熱潮，也引起大眾關注人工智能(AI)會否與人類爭飯碗。美國有線新聞網絡(CNN)稱，有一個行業早已因AI出現裁員潮，就是科技界，可說是「成也科技，敗也科技」。雖然涉及的公司為數不多，但呈增長趨勢，有關公司說因為AI關係，最近作出裁員和重新考慮是否增聘新職位。

教育科技公司Chegg上月向監管當局提交的文件披露裁員4%，即約80名員工，稱可讓公司執行AI策略時有更佳定位，為學生和投資者創造長遠及可持續價值。科技巨企IBM行政總裁Arvind Krishna於5月接受訪問時稱，預料公司在日後會暫停聘請可用AI取代的職位。不過，他之後說有關評論遭斷章取義，強調AI創造的就業機會將超越其取代的。

人工智能｜學者：料能運用AI技術的人「吃香」

在4月尾，雲端檔案儲存服務公司Dropbox稱，裁減了16%人手(約500人)，也是以AI為原因。就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas稱，5月有3,900人因AI被辭退，首次顯示AI觸發大規模裁員，而這些被裁職位均來自科技界。有商學院學者認為，AI會導致機構重組，但不會像機器設備般取代人類，而競爭將來自懂運用AI技術的專業人士，他們會較不懂的吃香。

人工智能｜ AI成科技界必殺技

CNN報道指，甚至在美國矽谷曾是需求殷切的軟件工程師，現在似乎也面臨失去工作或減薪。科技界就業研究公司Comprehensive.io最近的分析數據顯示，AI或機器學習(machine learning、AI科學之一)的高級軟件工程師的薪金，較非該專業領域的工程師高出12%，而AI專業高級工程師的平均薪酬自今年初亦上升約4%，而普通的高級工程師整體人工不變。Comprehensive.io創辦人Roger Lee以Dropbox為例，首席機器學習工程師底薪276,300至373,800美元(約215萬至291萬港元)，而普通的工程師平均薪酬為171,895美元(約134萬港元)。日後想在科技界大展拳腳，要擁有AI專業技能。