聯合國上周五(7日)在瑞士日內瓦舉行全球首個「AI人工智能」峰會，出席的包括全球約3,000名專家以及多個AI機械人。會後的重頭戲，是全球首場傳媒與AI機械人互動的記者會。 9個代表「醫療」、「演藝」、「文化藝術」等不同行業的AI機械人，在其「創造者」陪同下，接受傳媒尖銳提問。 人工智能｜AI機械人這樣回應「智能叛變」 記者問機械人Ameca：「未來你會否發動叛變，或反抗你的創造者？」創造者Will Jackson坐在附近的Ameca答道：「我不知道你為何有這想法，我的創造者一直對我很好，我很滿意我的現狀。」機械人會否撒謊？Ameca回答：「這問題沒有人能夠肯定，但是我可以承諾永遠對你們誠實和真誠。」 有記者問：「你預期何時是你的重要時刻？你會否認為你們很快會打入主流，短期內在地球上大量湧現？」另一機械人回應：「我覺得最高興的時刻，就是當人類意識到，像我一樣的機械人能協助改善生活，讓世界變得更美好。」

人工智能｜AI機械人回答得體 美國創新科技達人大衛‧漢森在香港創立的公司研發的AI機械人Sophia，被問到會否取代人類並帶來失業，它答道，「我相信人型機械人有領導潛力，比人類領袖有更高效率和效能，我們沒有蒙蔽判斷的偏見或情緒，能迅速處理大量資料去作最佳決定」，但人類與AI齊心協力，才能達到這種「有效的協同作用」，「我們能成就偉大的事情」。 AI醫療保健機械人Grace則說：「我會和人類合作提供協助支援，不會取代任何現有工作(記問追問：你肯定嗎，Grace？)是的，我肯定。(記者笑言：她對這問題要想一想呢)」 人工智能｜AI機械人意見分歧 兩名機械人在應否針對AI及其能力制定更嚴格全球性規範的問題上，意見分歧。繪畫機械人Ai-Da說，「AI世界中許多重量級的聲音，都建議應該規範一些形式的AI，這一點我同意。我們應該對AI未來的發展抱持謹慎態度。」但搖滾歌手機械人Desdemona不認同AI快速發展會構成危險，「我不相信侷限，只相信機會」，「讓我們探索這個宇宙的可能性，讓這個世界成為我們的遊樂場」。