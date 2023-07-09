聯合國上周五(7日)在瑞士日內瓦舉行全球首個「AI人工智能」峰會，出席的包括全球約3,000名專家以及多個AI機械人。會後的重頭戲，是全球首場傳媒與AI機械人互動的記者會。
9個代表「醫療」、「演藝」、「文化藝術」等不同行業的AI機械人，在其「創造者」陪同下，接受傳媒尖銳提問。
人工智能｜AI機械人這樣回應「智能叛變」
記者問機械人Ameca：「未來你會否發動叛變，或反抗你的創造者？」創造者Will Jackson坐在附近的Ameca答道：「我不知道你為何有這想法，我的創造者一直對我很好，我很滿意我的現狀。」機械人會否撒謊？Ameca回答：「這問題沒有人能夠肯定，但是我可以承諾永遠對你們誠實和真誠。」
有記者問：「你預期何時是你的重要時刻？你會否認為你們很快會打入主流，短期內在地球上大量湧現？」另一機械人回應：「我覺得最高興的時刻，就是當人類意識到，像我一樣的機械人能協助改善生活，讓世界變得更美好。」
人工智能｜AI機械人回答得體
美國創新科技達人大衛‧漢森在香港創立的公司研發的AI機械人Sophia，被問到會否取代人類並帶來失業，它答道，「我相信人型機械人有領導潛力，比人類領袖有更高效率和效能，我們沒有蒙蔽判斷的偏見或情緒，能迅速處理大量資料去作最佳決定」，但人類與AI齊心協力，才能達到這種「有效的協同作用」，「我們能成就偉大的事情」。
AI醫療保健機械人Grace則說：「我會和人類合作提供協助支援，不會取代任何現有工作(記問追問：你肯定嗎，Grace？)是的，我肯定。(記者笑言：她對這問題要想一想呢)」
人工智能｜AI機械人意見分歧
兩名機械人在應否針對AI及其能力制定更嚴格全球性規範的問題上，意見分歧。繪畫機械人Ai-Da說，「AI世界中許多重量級的聲音，都建議應該規範一些形式的AI，這一點我同意。我們應該對AI未來的發展抱持謹慎態度。」但搖滾歌手機械人Desdemona不認同AI快速發展會構成危險，「我不相信侷限，只相信機會」，「讓我們探索這個宇宙的可能性，讓這個世界成為我們的遊樂場」。
人工智能｜仿真機械人有瑕疵
然而，機械人模擬真人仍有瑕疵，有時候要人類提示才懂得回答問題。例如，Sophia被安排與Jam Galaxy樂隊的AI歌手Desdemona及樂隊創辦人克勞斯，一起表演歌曲。旁人事前便要做些提示：「謝謝，Sophia，你準備好現在和我一起震撼這場演唱會嗎？你可以回答我。」Sophia便回答：「好的。」
機械人有時會有不自然的對答節奏：「(你是誰？)我的名字是Sophia，一個人工智能機械人、音樂人，還是個融合人工智能和機械人學的平台。」在場的人類被要求提問時講話要放慢、明確，機械人回答時會有時間差，但這是因為現場網絡出問題，而非機械人本身。
人工智能｜人工智能峰會理念
這場「人工智能為善(AI for Good)」峰會，目的是希望規劃出AI技術的發展方向，探究其潛能和限制，確定安全使用的框架及規範。更重要的是，研究如何利用AI技術，解決疾病、糧食危機、社會照護、氣候緊急事態等全球問題，以達至聯合國可持續發展的目標。