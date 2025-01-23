人心惶惶！日本JR長野站隨機斬人1死2傷 警公布兇徒逃走畫面 學校加強保安

警方引述目擊者表示，最先遇襲的是49歲男性死者，隨後在巴士站的1男1女相繼遭刺傷。男性兇徒犯案後從車站徒步逃走。

日本放送協會(NHK)報導，案發於JR長野站善光寺口的巴士站附近，2男1女遭人持刀襲擊，其中49歲男子左腰被刺傷，送院搶救後不治。其餘兩名傷者分別為37歲男子及46歲女子，男子傷勢嚴重，女子則輕傷。

日本JR長野站周三(22日)晚發生隨機斬人案，造成1死2傷，兇徒至今仍未落網，令居民惶恐不安。警方增派100名警力加強巡邏，同時公布他逃走時的閉路電視畫面，加緊追查其行蹤，並呼籲居民提供線索。

兩名傷者均稱不認識兇徒，警方因此懷疑是隨機斬人，正朝連環襲擊案方向調查。長野縣警方翻查JR長野站周邊閉路電視畫面後，公布疑為兇徒的畫面。警方表示，施襲者為中年男子，體形偏瘦，身高約1.7米，戴著眼鏡，身穿長袖外套和長褲。

兇手至今仍未落網，居民憂心忡忡。長野市教育委員會表示，市內公立中小學周四照常上課，已呼籲教職員多加留意學生上學時的安全，也希望家長盡量陪同子女上課。

警員在校外站崗

案發現場學區一間小學，上午有家長陪同或開車送子女返學，還有警員在學校門外站崗，義工協助護送學生。長野市教育委員會表示，學校約170名學童中，近半數學生沒回校上課，若學生感到不安而不回校，也不會視為缺課。

警察廳宣布，將從其他10個地區調派約100名警員、16輛警車到長野縣支援，加強周邊巡邏。警察廳指，此次為因應個別案件，調派100名警力到其他轄區，實屬罕見。