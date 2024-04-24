人性光輝｜私家車起火 多人冒死合力營救過程全拍下 一小工具成關鍵(有片)

美國明尼蘇達州聖保羅市的一群好心人，在一次「火燒車」意外中，奮不顧身地救援，過程被車cam拍下，令人感受到人性光輝。 事發在周一，車cam片段顯示一輛私家車在路旁起火焚燒，多名民眾見狀立即衝向該車救人。片段是由民眾Kadir Tolla的Tesla車cam拍下，可見起火汽車的司機受困於正被火焰吞噬的車內，多名民眾拼命試圖撬開車門，有人則拿著滅火筒趕至，但奈何火勢實在火猛烈。 眼見火勢愈來愈大，烈熖更一度轟隆一聲爆開，嚇得救人民眾散開。然而他們決不放棄，瞬間即再次一湧上，繼續合力狂拉車門，但車門一直被路旁攔杆頂住，根本拉不開。

超驚險救人過程︰

人性光輝｜一個小工具 救人一命 猶幸在危急關頭，其中一名民眾拿來工具，猛力擊向車窗，把車窗打碎，眾人立即叫司機從車窗出來，最終合力把他拉出抬走。當時火勢已經將整架車包圍，再走遲一步的話，後果恐怕不堪設想。 人性光輝｜英雄慶幸自己「在對的時間出現在對的地方」 有份救人的Tolla表示：「那是我一生中最瘋狂的時刻」；另一名救人者是當地交通部門急救隊伍人員Dave Klepaida，他當時剛巧駛至現場，而他亦是今次「英雄中的英雄」。Klepaida說︰「把他救出來。這是我腦海中唯一的想法」，他對眾人合力救人感到欣慰，「每個人都挺身而出，並且做到了」，亦慶幸自己在「在對的時間出現在對的地方」，對於能夠救人一命感到高興不已，直呼「我很愛這份工作！」