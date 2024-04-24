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國際
2024-04-24 18:27:39

人性光輝｜私家車起火 多人冒死合力營救過程全拍下 一小工具成關鍵(有片)

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眾人在千鈞一髮間，合力把司機拉出車外。(互聯網)

眾人在千鈞一髮間，合力把司機拉出車外。(互聯網)

美國明尼蘇達州聖保羅市的一群好心人，在一次「火燒車」意外中，奮不顧身地救援，過程被車cam拍下，令人感受到人性光輝。

事發在周一，車cam片段顯示一輛私家車在路旁起火焚燒，多名民眾見狀立即衝向該車救人。片段是由民眾Kadir Tolla的Tesla車cam拍下，可見起火汽車的司機受困於正被火焰吞噬的車內，多名民眾拼命試圖撬開車門，有人則拿著滅火筒趕至，但奈何火勢實在火猛烈。

眼見火勢愈來愈大，烈熖更一度轟隆一聲爆開，嚇得救人民眾散開。然而他們決不放棄，瞬間即再次一湧上，繼續合力狂拉車門，但車門一直被路旁攔杆頂住，根本拉不開。

超驚險救人過程︰

人性光輝｜一個小工具 救人一命 

猶幸在危急關頭，其中一名民眾拿來工具，猛力擊向車窗，把車窗打碎，眾人立即叫司機從車窗出來，最終合力把他拉出抬走。當時火勢已經將整架車包圍，再走遲一步的話，後果恐怕不堪設想。

人性光輝｜英雄慶幸自己「在對的時間出現在對的地方」

有份救人的Tolla表示：「那是我一生中最瘋狂的時刻」；另一名救人者是當地交通部門急救隊伍人員Dave Klepaida，他當時剛巧駛至現場，而他亦是今次「英雄中的英雄」。Klepaida說︰「把他救出來。這是我腦海中唯一的想法」，他對眾人合力救人感到欣慰，「每個人都挺身而出，並且做到了」，亦慶幸自己在「在對的時間出現在對的地方」，對於能夠救人一命感到高興不已，直呼「我很愛這份工作！」

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最終敲碎車窗，令司機得以脫身者正正是Klepaida，他將這次成功救援，歸功於部門人員會隨物攜帶的一個「鑰匙扣」——一種稱為window punch(玻璃窗打破器)的工具，他事後亦向傳媒示範了如何使用window punch。至於獲救的司機Sam Orbovich僅受輕傷，他發聲明感謝有份營救他的人，讚揚大家非常英勇，稱之後會逐位親身多謝他們。

打破車窗的英雄及小工具window punch︰

Window punch小如鎖匙扣。(互聯網) 救人一命的window punch。(互聯網) 救人一命的window punch。(互聯網) 用window punch打破車窗救人的英雄Dave Klepaida。(互聯網) 用window punch打破車窗救人的英雄Dave Klepaida。(互聯網)
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