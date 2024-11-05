人準定豬準？「學者水晶球」VS「泰國彈跳豬」預言賀錦麗特朗普誰贏(有片)｜美國大選2024

「薩巴托水晶球」是美國弗吉尼亞州大學政治中心的項目，由學者分析美國包括總統選舉、參眾兩院及州長選舉選戰。自2002年起多次準確推算國會選舉以及總統選舉，包括奧巴馬當選及連任總統的兩屆。

其中由政治學者組成的著名分析機構「薩巴托水晶球」(Sabato's Crystal Ball)，認為賀錦麗會勝出，指她可獲得276張選舉人票，超過入主白宮所需的270張的門檻，而特朗普則只得262票。

美國大選2024｜「薩巴托水晶球」2016年曾失準

不過，「薩巴托水晶球」在2016年大大失準，在總統選舉及國會選戰都估錯，當年水晶球推算希拉莉會以322張選舉人票，大勝特朗普的216張，但結果是特朗普以306對232票勝出。

在上屆2020年總統選舉，「薩巴托水晶球」又回復準繩，指拜登會以321對217票贏特朗普，而結果是306對232票，只估錯了有15張選舉人票的北卡羅來納州戰果；同時亦算中民主黨可重奪參議院控制權。

美國大選2024｜侏儒河馬「彈跳豬」預言特朗普勝

另外，泰國則有一場對美國大選的「搞笑」預估，由目前炙手可熱的春武里府綠山動身園侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)，揭示賀錦麗及特朗普誰會入主白宮。動物園提供的影片可見，園方提供兩盤水果拼盤，分別刻有特朗普和賀錦麗的名字，4個月大的彈跳豬最終揀了特朗普，但牠的媽媽則喜歡賀錦麗。