人生如戲！美漢分手翌日腦震盪忘記已分手 再戀上女友

美國猶他州一名女子剛和男友分手，男友就遇上意外導致腦震盪，忘記已經分手，再主動聯絡並追求她。最後兩人愛火重燃，還走進教堂，不平凡的浪漫經歷就像電影裡的愛情故事。
27歲的女主角布拉澤森(Jenna Brotherson)在TikTok分享她的經歷：她與男友米切爾(Mitchell)於2020年2月鬧分手，但之後她又突然收到米切爾的短訊，只覺得疑惑，因為他們明明已協議分手。
男方分手後翌日遇意外
布拉澤森原以為米切爾只想跟她維持友好關係，後來才驚悉他在分手後翌日，前往猶他州一處滑雪度假村遊玩時發生意外，撞傷頭部導致失去部分記憶，不但不記得二人已分手，甚至不知道曾經熱戀，以為自己還在追求中。
男友短訊攻勢重新追求
布拉澤森說，米切爾經常發短訊給她，對她噓寒問暖，例如她說剛度過艱難的一天時，米切爾便送上雪糕給她打氣。她逐漸後悔分手，也被米切爾的善意和體貼打動，最後決定問他是否願意再約會，二人見面詳談後，決定再試一次。
結果，兩人復合5個月後終於認定彼此。米切爾求婚後兩個多星期，於2020年9月火速結婚。布拉澤森說，「我一直覺得我們之間就像有一條看不到的繩子，把我們緊緊繫在一起」。
兩人的愛情故事感動了許多網民，紛紛留言「太感人了」、「這應該拍成電影」、「整個宇宙都在幫你們復合」。有人打趣說：「說不定男友其實沒有失憶，只是找個理由和你聯絡吧。」