人生如戲！美漢分手翌日腦震盪忘記已分手 再戀上女友

美國猶他州一名女子剛和男友分手，男友就遇上意外導致腦震盪，忘記已經分手，再主動聯絡並追求她。最後兩人愛火重燃，還走進教堂，不平凡的浪漫經歷就像電影裡的愛情故事。

27歲的女主角布拉澤森(Jenna Brotherson)在TikTok分享她的經歷：她與男友米切爾(Mitchell)於2020年2月鬧分手，但之後她又突然收到米切爾的短訊，只覺得疑惑，因為他們明明已協議分手。

男方分手後翌日遇意外

布拉澤森原以為米切爾只想跟她維持友好關係，後來才驚悉他在分手後翌日，前往猶他州一處滑雪度假村遊玩時發生意外，撞傷頭部導致失去部分記憶，不但不記得二人已分手，甚至不知道曾經熱戀，以為自己還在追求中。