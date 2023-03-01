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2023-03-01 14:29:00

人生無常｜19歲印青婚禮上熱舞助興　下一秒鏡頭前暈倒猝死(有片)

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19歲印青婚禮上熱舞助興，下一秒鏡頭前暈倒猝死。(Twitter)

19歲印青婚禮上熱舞助興，下一秒鏡頭前暈倒猝死。(Twitter)

印度一名19歲青少年參加親戚的婚禮，他在鏡頭前獻上熱舞助慶，詎料突然昏迷暈倒，送院後返魂乏術，醫師推測這名青少年可能死於心臟驟停。

綜合報道，印度馬哈拉什特拉邦19歲青少年Mutyam日前去參加親戚的婚禮，當時大家正開心慶祝，他就即場獻上熱舞助興。網上一段長約45秒的影片顯示，Mutyam在賓客的鏡頭前隨音樂搖擺，不時面向鏡頭露出笑容，表演得十分落力投入，影片背景亦傳來圍觀賓客的喝采聲，及至影片約34秒，Mutyam突然垂頭停下動作，接著面朝下直仆地上，失去意識。

Mutyam在賓客的鏡頭前隨音樂搖擺，又跪地又揮手十分落力投入。(Twitter) Mutyam在賓客的鏡頭前隨音樂搖擺，又跪地又揮手十分落力投入。(Twitter) Mutyam突然垂頭停下動作，接著面朝下直仆地上，失去意識。(Twitter) Mutyam突然垂頭停下動作，接著面朝下直仆地上，失去意識。(Twitter)

網民慨嘆人生無常

報道指，在場賓客隨即將Mutyam送往醫院搶救，可惜返魂乏術。醫院表示，穆蒂亞姆在到院前已經死亡，推測可能是死於心臟驟停。有網民看罷Mutyam從開心跳舞到猝死的影片後，紛紛慨嘆人生無常，唏噓不已。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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