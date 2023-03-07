人神共憤｜澳母逼嬰兒食電子煙還哈哈大笑　粗口回應網民謾罵(有片)

澳洲網路上近來流傳一支媽媽強迫嬰兒抽電子煙的誇張影片，影片中可看到，一名11個月大男嬰嘴巴被放了一支電子煙，他吸了一口後，嘴裡噴出濃煙，一旁的媽媽還哈哈大笑。影片在網上瘋傳後引來網民口誅筆伐，該名母親更於社交平台以粗言穢語回應事件，但警方表明不會採取進一步行動，引發外界強烈不滿。

綜合報道，影片於上星期流傳，據指拍攝地點為澳洲新南威爾斯州中北部海岸肯普西鎮(Kempsey)，網上影片顯示，一名女子手中拿著電子煙時，笑著問男嬰「想試試看嗎」，接著便把電子煙塞入男嬰咀裡，男嬰不知就裡吸啜，頓感嗆鼻咳嗽，該名女子竟然哈哈大笑。影片觸發多名民眾舉報，警方隨後前往拍攝影片的住宅調查，事後指已經與那10個月大嬰兒的家人交談，並且根據醫療專業人員和其他政府機構提供的建議，不會採取進一步的行動。警方的回應引發外界批評，指事件屬於虐兒，應該拘捕涉事人士。當地傳媒報道，男嬰已被送往醫院接受身體檢查，男嬰的一名親屬表事嬰兒沒有問題。

母親接死亡恐嚇 親戚受訪代認錯

隨著事件發酵，涉事嬰兒的16歲母親Annie Donovan於Facebook以非一般用詞回應事件，她以粗言穢語反擊網民對她的批評，指「每個混都躲著坐在那裡談論我和我的孩子」、「你也不是完美」、「還有甚麼XX有任何事要跟我說，現在就來」。

期後，Annie Donovan的一名匿名親戚接受傳媒訪問，指Annie Donovan作了一個愚蠢的玩笑，她把煙放在嬰兒咀邊，本來以為兒子會將煙推開，沒想到他竟然緊緊抓住，指Annie Donovan如今知道錯了，希望大家能夠再給她機會。並指這家人收到不少死亡恐嚇，認為沒必要使用暴力。