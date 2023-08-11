人神共憤｜CCTV揭發女友性侵愛犬還大讚「乖孩子」　從警逾20年警員都話震驚

美國密西根州發生虐待動物案件，一名男子查看他裝設在客廳的CCTV影像時，意外發現其女友竟然性侵寵物犬的駭人畫面，他隨即報警處理兼交出長達6分鐘的影片，內容令從警20多年的警官都說，從未看過這麼誇張的畫面。

30歲女子Brittany McClure被控性侵寵物狗狗Max。警員Philip Collop在法庭上表示：「影片中，被告原本躺在客廳地墊上，她突然打開毯子，把狗狗叫過去，過程中還不斷稱讚Max是『乖孩子』」。另一名警員Frank Canning表示，被告對狗狗進行口交，並試圖讓狗狗作出回應，這是他從警逾20年以來，遇過最震驚的案件，他提到被告指在網路上看了相關影片後，對這種事情產生興趣，Frank Canning說：「我想不到有甚麼理由，可以證明被告的行為是正常的」。