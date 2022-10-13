人腦組織植入至鼠腦 會發生咩事？史丹福大學實驗曝光

美國史丹福大學科學家，把在實驗室培育的人腦組織，植入至老鼠腦內，結果發現人腦組織可以控制老鼠的行為。但點解要咁做？

史丹福大學研究人員，早在7年前已展開這項極具野心的實驗。他們以人體幹細胞，在實驗室內培育出「簡化版人腦」，嚴格而言是一種類似腦部的人體組織。

研究人員然後把人體組織注射入老鼠的體感皮層(somatosensory cortex)，該區負責接收及處理觸感及痛楚等感觀資訊。經過約兩周訓練，當研究人員以激光刺激植入在小鼠腦內的人體組織時，當中的人體神經元成功指令小鼠找水喝，反映植入鼠腦的人體組織發揮作用。

研究人員又向老鼠的鬚吹風，然後研究牠們腦內的人體組織神經元有何反應。參與研究的學者Sergiu Pașca表示，「我們發現人類神經元反應非常迅速……逾70%人類神經元都在刺激後1秒內有反應」，證明人類神經元已成為老鼠腦部迴路的一部分。

據稱，人體組織植入鼠腦後，在8個月內生長至較本來大5倍，而實驗鼠並無出現中風及癲癇等健康問題，逾70%老鼠接受移植後一年仍然存活。這項聽來似恐怖片情節的實驗，目標並非要培育「科學怪鼠」，而是藉此研究精神病、自閉症、柏金遜症及腦退化症等。有專家指類似研究或有道德爭議，例如「老鼠胚胎注入多少人類細胞，才仍會繼續被稱為老鼠呢？」但強調若可以救人的話，應繼續研究。