人臉識別出事｜錯將非裔孕婦當劫車犯上手扣拘捕 底特律警遭入稟索償

美國一名母親正控告底特律市政府，稱不可靠的人臉識別系統導致警方在她懷孕8個月時，錯把她當成劫車犯而將她逮捕。

居於底特律的32歲女子伍德拉夫(Porcha Woodruff)在本月3日提出的訴訟中表示，今年2月16日上午，她正準備送兩個孩子到學校上課，突然有多名警察找上門，將她上手扣帶走。

人臉識別｜事主批人臉識別系統不可信

代表律師指控底特律警方拉錯人，在訴狀書中寫道：「他們向她(伍德拉夫)出示拘捕令，指控她搶劫和劫車，她一頭霧水，還以為是在開玩笑，因為她當時明顯懷孕。」

原訴人主張，警方依賴的人臉識別系統並不可信，因為這項技術存在「既有的缺陷以及不可靠性，特別在試圖識別像伍德拉夫這樣的非裔人士時」。部分專家指出，人臉識別技術分析有色人種臉孔時，錯誤率較高。