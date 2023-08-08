人臉識別出事｜錯將非裔孕婦當劫車犯上手扣拘捕 底特律警遭入稟索償

美國一名母親正控告底特律市政府，稱不可靠的人臉識別系統導致警方在她懷孕8個月時，錯把她當成劫車犯而將她逮捕。
居於底特律的32歲女子伍德拉夫(Porcha Woodruff)在本月3日提出的訴訟中表示，今年2月16日上午，她正準備送兩個孩子到學校上課，突然有多名警察找上門，將她上手扣帶走。
人臉識別｜事主批人臉識別系統不可信
代表律師指控底特律警方拉錯人，在訴狀書中寫道：「他們向她(伍德拉夫)出示拘捕令，指控她搶劫和劫車，她一頭霧水，還以為是在開玩笑，因為她當時明顯懷孕。」
原訴人主張，警方依賴的人臉識別系統並不可信，因為這項技術存在「既有的缺陷以及不可靠性，特別在試圖識別像伍德拉夫這樣的非裔人士時」。部分專家指出，人臉識別技術分析有色人種臉孔時，錯誤率較高。
人臉識別｜事主容貌特徵與疑犯相符
韋恩縣(Wayne County)檢察官辦公室本月6日發聲明表示，對伍德拉夫發出拘捕令有憑有據。聲明說：「發出拘捕令是適切做法，因為有事實依據。」
訴訟指出，這宗案件始於1月底，當時警方正調查一宗槍手劫車案，警方利用加油站CCTV拍下的畫面，追查一名懷疑涉案女子。
訴訟稱，根據CCTV影像所做的人臉識別分析顯示，伍德拉夫的容貌特徵可能與疑犯相符。此外，警方向劫車案受害人展示的其中一張照片，是伍德拉夫2015年被捕的影像，因此被受害人指認為疑犯。
人臉識別｜事主：人臉識別技術存在重大缺陷
伍德拉夫被捕當天即獲得保釋，檢方後來因為證據不足，撤銷對她的指控。訴訟指出：「此案凸顯以人臉識別技術識別犯罪嫌疑人身份存在重大缺陷。」
伍德拉夫在訴訟書中要求賠償經濟損失和律師費用，但未具體說明金額。