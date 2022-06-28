人蛇慘劇｜德州貨櫃發現逾40具屍體16人生還　疑涉人口走私(有片)

美國德州聖安東尼奧市(San Antonio)一架貨車內，發現逾40具屍體，另外有16人包括小童被送往醫院搶救，情況嚴重，不排除死亡人數可能會再上升。警方表示，初步調查相信事件涉及人口走私，正追緝司機下落。

美國霍士新聞(Fox News)報道，德州聖安東尼奧市警方接獲通報，於周一(27日)晚間在鄰近鐵路一處道路，發現一輛18輪大型貨櫃車，並在貨櫃裡發現擠滿多具屍體。大批警車和救護車隨即抵達現場，初步了解貨櫃裡至少有40具屍體，另外發現16名生還者，包括小童，已送院急救，據報情況嚴重，不排除死亡人數再上升。

報道指發現16名生還者，已緊急送醫，情況嚴重，不排除死亡人數可能會再上升。(AP)

報道：近日受熱浪侵襲 死者可能被焗死

另有報道提及，聖安東尼奧距離墨西哥邊境約250公里，當地近日受熱浪侵襲，周一氣溫高達39.4度，濕度亦較高。事發貨櫃密不通風，死者或可能是被活活焗死。

2019年英國亦發生貨櫃39屍命案轟動全球，當時一班越南偷渡者原本想前往英國，卻在中途窒息身亡。24歲的北愛爾蘭貨車司機Eamonn Harrison和43歲的羅馬尼亞人Gheorghe Nica 39項誤殺罪及走私人口罪名成立，另有多名涉案人士被起訴。