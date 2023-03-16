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2023-03-16 14:29:00

人贓並獲｜笨賊連環入屋爆竊　卡大門掙扎5小時終被補(有片)

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笨賊連環入屋爆竊，卡大門掙扎5小時後被補。(Twitter)

笨賊連環入屋爆竊，卡大門掙扎5小時後被補。(Twitter)

印尼北蘇門答臘省一名笨賊闖入民宅爆竊，在首個目標成功得手之後，再闖入另一間民宅盜竊，不過當他企圖鑽過大門縫隙逃走時，卻被沉重大門夾住，該名笨賊整整5個小時動彈不得，最終被警員當場人贓並獲。

綜合報道，一名年約30歲的賊人2日，在搜刮完首間民宅後，接著再偷入第二間民宅。網上流傳的CCTV顯示，賊人用木頭頂著通往外面的紅色大鐵門後，入內偷盜，但當他試著從縫隙鑽離開時，木頭卻掉下來，沉重大鐵門隨即關上，剛好夾著賊人的腹部，立時動彈不得。

沉重大鐵門隨即關上，剛好夾著賊人的腹部，令他動彈不得。(Twitter) 賊人先被送往醫院接受治療，再被鎖上銬帶返警署。(Twitter)

屋主翌日才知賊人痛苦掙扎5小時

由於屋主與家人都在熟睡，亦無被任何噪音吵醒，直到早上醒來，才驚訝發現賊人神情痛苦地被卡大門，翻看CCTV，才得知那賊人已被困長達5個小時，痛苦掙扎足足一整個晚上。屋主立刻報警求助。警方到場後，把大鐵門推開並拘捕這名賊人。賊人先被送往醫院接受治療，再被鎖上銬帶返警署。

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