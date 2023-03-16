人贓並獲｜笨賊連環入屋爆竊　卡大門掙扎5小時終被補(有片)

印尼北蘇門答臘省一名笨賊闖入民宅爆竊，在首個目標成功得手之後，再闖入另一間民宅盜竊，不過當他企圖鑽過大門縫隙逃走時，卻被沉重大門夾住，該名笨賊整整5個小時動彈不得，最終被警員當場人贓並獲。

綜合報道，一名年約30歲的男賊人2日，在搜刮完首間民宅後，接著再偷入第二間民宅。網上流傳的CCTV顯示，賊人用木頭頂著通往外面的紅色大鐵門後，入內偷盜，但當他試著從縫隙鑽離開時，木頭卻掉下來，沉重大鐵門隨即關上，剛好夾著賊人的腹部，立時動彈不得。