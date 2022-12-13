人造太陽｜美國科學家核聚變取突破 可望無限產潔淨能源

美國科學家在核聚變研究取得突破，人類可望無限量生產潔淨能源，不需依賴造成環境污染的化石燃料，例如石油。研究員使用全球最大的激光束複製太陽能量的核聚變過程，猶如「人造太陽」，今次的突破是首次成功製造一個核核聚變反應，能夠取得淨能量增長(net energy gain)，即產生的能量多過輸入能量，這表示科學家現在可利用核聚變作為產能來源，否則使用大量能量生產少量能量是毫無意義的研究，而過往其他國家的同類研究均未能達到這個成果。

潔淨能源｜核聚變是甚麼？

有關研究由加州勞倫斯利佛摩國家實驗室 (Lawrence Livermore National Laboratory)的國家點燃設施(National Ignition Facility)進行，美國能源部預期在周二宣布有關成果。核聚變是兩個或以上原子合併成一個較大的原子，過程中產生巨大能量。不像目前全球各地核電使用的核分裂，核聚變不會產生長久存在的輻射廢料。科學家發射含有氫燃料的「小子彈」進入由近200個激光柱組成的全球最大激光束，製造連串極快速、不斷的爆炸，即每秒50次爆炸，並從中子和阿爾法粒子取出熱力收集能量，而有關熱力是產能的關鍵。雖然科學家成功取得「淨能量增長」，惟規模遠少於電網供電所需，所以轉化為商業用途仍需一段時間，或再需要10年，但有關成果為解決全球暖化問題帶來希望。