人間悲歌｜9歲童遭母遺棄 飢寒交迫獨居兩年無人知 仲品學兼優 因一事揭發

法國發生一宗人間悲歌，一名9歲男童被母親遺棄，在法國西南部一間時常無暖氣、無熱水甚至無電的房屋，獨自生活了兩年，曾餓極偷蕃茄充饑。但男童仍每天上學，且品學兼優。事件因男童母親向市政府領取食物接濟兒子而被揭發，她日前被判入獄18個月。
據報男童於2020至2022年，被母親留在安古蘭市(Angoulême)附近的小鎮Nersac的公營房屋內，她則與新伴侶住在5公里外的另一個地方，僅間中會以滑板車拿食物給兒子。男童孩獨自一人生活，過著經常沒有熱水、暖氣或電力的生活，據稱常用冷水洗澡，並用睡袋和毯子包裹自己保暖。男童靠母親接濟的餅乾蛋糕或罐頭維生，曾因太餓而偷吃鄰居露台上的蕃茄。
遺棄兒童｜母親獲鎮長給予食物券 卻換加工食物
但艱苦生活並未影響男童求學，照常每日返學、操行良好、儀容齊潔，並取得好成績，被指「完全沒有被遺棄的跡像」。但有同學曾感疑惑，因男童跟他們說自己「一個人食飯、一個人乘巴士」，而且除了上學「從不外出，只留在家」。
2022年5月，男童母親向鎮長索取食物，鎮長庫圖里耶(Barbara Couturier)說，「她前來說有財政困難，我們便給她食物券，但她卻去換(可長期擺放的)加工食物，這令我起疑心」，加上有時會給予男童食物的鄰居終感不妥，向鎮長說起，「我隨即把兩件事連繫起來並報警」。
遺棄兒童｜鄰居太遲發現感內疚
最終男童於同年9月被社福機構收容，現年39歲的母親上周因遺棄和危害未成年人罪成，被判囚18個月，當中12個月緩刑，其餘刑期以配戴電子腳鐐形式執行。她在庭上聲稱有和兒子一起生活，但警方從手機數據查明二人並未同住。住在另一城鎮的男童父親未被起訴。有鄰居指，現代生活疏離的鄰里關係，令其未能及早發現男童獨居，對此感到內疚。