人間悲歌｜9歲童遭母遺棄 飢寒交迫獨居兩年無人知 仲品學兼優 因一事揭發

法國發生一宗人間悲歌，一名9歲男童被母親遺棄，在法國西南部一間時常無暖氣、無熱水甚至無電的房屋，獨自生活了兩年，曾餓極偷蕃茄充饑。但男童仍每天上學，且品學兼優。事件因男童母親向市政府領取食物接濟兒子而被揭發，她日前被判入獄18個月。

據報男童於2020至2022年，被母親留在安古蘭市(Angoulême)附近的小鎮Nersac的公營房屋內，她則與新伴侶住在5公里外的另一個地方，僅間中會以滑板車拿食物給兒子。男童孩獨自一人生活，過著經常沒有熱水、暖氣或電力的生活，據稱常用冷水洗澡，並用睡袋和毯子包裹自己保暖。男童靠母親接濟的餅乾蛋糕或罐頭維生，曾因太餓而偷吃鄰居露台上的蕃茄。