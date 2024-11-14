人間有情！加州自閉貧童遭平治車主掌摑受委屈 福特霸氣送他新車紓困

人間有情……美國加州一名自閉症男童因扭彎一輛平治房車的車頭標誌，被車主當街掌摑，過程被旁人拍下並上傳社交網，即引發眾怒，男童一家四口以車為家的貧困處境也曝光。事隔數月，少年一家於本月11日到洛杉磯一間福特經銷商修車，被總經理認出，即場送他們一輛新車。

美媒報道，患自閉症的10歲男童莫拉萊斯(Alfredo Morales)與父母和姊姊住在一輛破舊的2010年福特F-150客貨車上。今年7月，他扭彎了路邊一輛平治房車車頭上的標誌，惹怒車主薩卡日安(Scott Sakajian)。儘管姊姊不斷道歉，稱「對不起，他有自閉症，有特殊需求」，仍未能平息薩卡日安的怒火，他掌摑一下莫拉萊斯就離開，上車前把標誌弄正。