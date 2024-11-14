人間有情！加州自閉貧童遭平治車主掌摑受委屈 福特霸氣送他新車紓困

人間有情……美國加州一名自閉症男童因扭彎一輛平治房車的車頭標誌，被車主當街掌摑，過程被旁人拍下並上傳社交網，即引發眾怒，男童一家四口以車為家的貧困處境也曝光。事隔數月，少年一家於本月11日到洛杉磯一間福特經銷商修車，被總經理認出，即場送他們一輛新車。
美媒報道，患自閉症的10歲男童莫拉萊斯(Alfredo Morales)與父母和姊姊住在一輛破舊的2010年福特F-150客貨車上。今年7月，他扭彎了路邊一輛平治房車車頭上的標誌，惹怒車主薩卡日安(Scott Sakajian)。儘管姊姊不斷道歉，稱「對不起，他有自閉症，有特殊需求」，仍未能平息薩卡日安的怒火，他掌摑一下莫拉萊斯就離開，上車前把標誌弄正。
親友網上眾籌
薩卡日安對自閉症兒童動粗的行徑，引發網民圍插。有人對莫拉萊斯一家起底，原來他們一家原本經營餐廳，去年8月餐廳被迫結業，一家人以車為家。有親友在GoFundMe發起募捐，眾籌近10萬美元(約78萬港元)，希望幫助他們改善生活。
經理認出受害男童一家
掌摑事件發生數個月後，莫拉萊斯一家本月前去洛杉磯一間福特經銷商修車，被總經理認出，即場送他們一輛價值約3.6萬美元(約28萬港元)的全新2023年福特探險者(Ford Explorer)，還附帶「金牌認證」，可在任何時候，前往任何一間福特經銷商修車。
父親感動：這太瘋狂了
男童父親米格爾(Miguel)感動表示：「太震驚了，我不知道該說些甚麼。這也太瘋狂了，我不用多說，只能說謝謝，感謝上帝。」米格爾正努力為家人尋找安定的住宿，也希望餐廳重開。更鼓舞的是，他已把兒子送到自閉症兒童專門學校就讀。
總經理泰魯(Dan Theroux)表示，莫拉萊斯一家棲身的舊車需大幅度維修，包括更換變速箱、引擎等，情況很糟糕，「如果有孩子發生這種事……(送車)這只是做正確的事」。