人間有愛｜12歲童邀全班參加生日會零出席　母親求救獲逾40陌生人驚喜到賀(有片)

美國一名12歲男孩邀請全班來家裡參加生日派對，結果無一個同學答應出席，就在派對的前一日，擔心兒子傷心的媽媽決定在社交平台發出邀請，希望鄰居前來參加，詎料帖文隨即收到逾100個回覆，最後有逾40人出席，讓男孩留下最美好的回憶。

綜合報道，住在美國哥倫比亞特區的男孩Jamel Nichols邀請全班同學來參加他的12歲生日派對，沒料到竟然無一個同學願意出席。Jamel Nichols的媽媽Zenas Jett受訪時表示：「我們逐家逐戶拜訪，和家長們交談，不幸地仍然無人參加。」為了不讓兒子失望，才決定在社交平台發文，希望邀請到社區內的鄰居來參加，沒想到立刻收到逾100個留言回覆，派對當日有逾40人出席。Jamel Nichols亦開心表示，他認識到非常多新朋友，並說：「謝謝你們，他們原來可以去其他地方，但謝謝你們來我的派對。」