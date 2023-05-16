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2023-05-16 13:07:00

人間有愛｜12歲童邀全班參加生日會零出席　母親求救獲逾40陌生人驚喜到賀(有片)

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12歲童邀全班參加生日會零出席，母親求救獲逾40陌生人驚喜到賀。(網上圖片)

12歲童邀全班參加生日會零出席，母親求救獲逾40陌生人驚喜到賀。(網上圖片)

美國一名12歲男孩邀請全班來家裡參加生日派對，結果無一個同學答應出席，就在派對的前一日，擔心兒子傷心的媽媽決定在社交平台發出邀請，希望鄰居前來參加，詎料帖文隨即收到逾100個回覆，最後有逾40人出席，讓男孩留下最美好的回憶。

綜合報道，住在美國哥倫比亞特區的男孩Jamel Nichols邀請全班同學來參加他的12歲生日派對，沒料到竟然無一個同學願意出席。Jamel Nichols的媽媽Zenas Jett受訪時表示：「我們逐家逐戶拜訪，和家長們交談，不幸地仍然無人參加。」為了不讓兒子失望，才決定在社交平台發文，希望邀請到社區內的鄰居來參加，沒想到立刻收到逾100個留言回覆，派對當日有逾40人出席。Jamel Nichols亦開心表示，他認識到非常多新朋友，並說：「謝謝你們，他們原來可以去其他地方，但謝謝你們來我的派對。」

Jamel Nichols的媽媽Zenas Jett為了不讓兒子失望，決定在社交平台發文。(網上截圖) Jamel Nichols的媽媽Zenas Jett在社交平台發文，希望邀請到社區內的鄰居來參加兒子的生日派對。(網上圖片) 派對當日有逾40人出席。(網上截圖) 派對當日有逾40人出席。(網上截圖) 派對當日有逾40人出席。(網上截圖)

參加者家長們決定每年參加彼此生日派對

其中一名帶著2個孩子出席的人母Ashley Berendzen說：「我的孩子有自閉症，對於社交有些困難，而我另一個2歲兒子是新冠寶寶，在疫情期間出生的他無太多機會接觸人，但他們在這裡遇見很多友善的朋友。」這些在派對認識的家長們也交換了聯絡方法，決定每年都要參加彼此的生日派對。

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