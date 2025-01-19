人類男性生殖器比例 原來長過很多靈長類動物！科學家揭原因

人類男性的生殖器官，原來在一眾靈長類動物之中比例特長，有科學家講出箇中原因。
英國傳媒指出，一位身高5呎7吋半的人類男性，生殖器勃起時平均長5.1吋；反觀身高4呎11吋的黑猩猩(Chimpanzee)，生殖器僅長3.1吋；身高4呎5吋的紅毛猩猩(Orangutans)，生殖器僅長3.3吋；身高3呎6吋的倭黑猩猩(Bonobo)，生殖器長3.1吋；而身高170公分的大猩猩(Gorilla)，生殖器更僅得1.25吋。
為何同樣是靈長類，人類男性的生殖器比例特長？英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)生物人類學教授安德朗(Simon Underdown)表示，這「幾乎肯定」與人類開始直立行走有關。
人類直立雙足行走成關鍵
安德朗指出，成為「雙足動物」(bipedal)的人類，因為更難將精子送到受孕的正確位置，因此開始進化出了更大的生殖器，「黑猩猩和其他靈長類不需要太大，因為它們並非雙足動物，沒有要把東西送到正確位置的難題」。
安德朗表示，現代人類(智人)與黑猩猩和倭黑猩猩之間的最後共同祖先，生活在約1,300至500萬年前，為四足動物。當黑猩猩和倭黑猩猩仍然以一種稱為knuckle walk的方式四足行走(quadrupedal)時，人類已進化為直立行走，這可能是為了適應非洲的熱帶草原，解放雙手使用和攜帶工具，以威懾掠食者。
他稱，黑猩猩和倭黑猩猩習慣以彎曲的腿坐著，在解剖學上有助於交配期間精子的成功傳遞；相反直立的人類，身體結構不利於性行為時所需的角度，因些進化出較長的生殖器，以作彌補。