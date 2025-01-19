人類男性生殖器比例 原來長過很多靈長類動物！科學家揭原因

人類男性的生殖器官，原來在一眾靈長類動物之中比例特長，有科學家講出箇中原因。

英國傳媒指出，一位身高5呎7吋半的人類男性，生殖器勃起時平均長5.1吋；反觀身高4呎11吋的黑猩猩(Chimpanzee)，生殖器僅長3.1吋；身高4呎5吋的紅毛猩猩(Orangutans)，生殖器僅長3.3吋；身高3呎6吋的倭黑猩猩(Bonobo)，生殖器長3.1吋；而身高170公分的大猩猩(Gorilla)，生殖器更僅得1.25吋。

為何同樣是靈長類，人類男性的生殖器比例特長？英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)生物人類學教授安德朗(Simon Underdown)表示，這「幾乎肯定」與人類開始直立行走有關。