人類連日放煙花　致水豚一屍兩命　狗狗嚇到8樓跳窗墮斃(有片)

哥倫比亞麥德林近日慶祝活動連日瘋狂放煙火， 2周內已經導致了33人受傷，還導致3隻動物因為受驚嚇而喪命，其中一隻正在生產的水豚更是一屍兩命。

綜合報道，專門收容非法販運野生動物的麥德林自然保護公園Parque de la Conservación表示，因為連日來市區施放煙火，一隻藍頭鸚鵡被煙火爆炸聲驚嚇，撞到鳥舍裡的建築物，頭部嚴重受創當場死亡；另外有一隻懷孕水豚被煙火嚇致流產，獸醫雖然緊急進行手術，希望保住牠的性命，但牠不幸在手術中途去世，本應一家四口，園內如今只剩兩隻。除了因為煙火而死亡的3隻動物外，其他動物也出現了迷失方向、重複動作、試圖逃跑、食欲下降、失眠等焦慮症狀，顯然煙火的聲響給動物們帶來難以承受的壓力。