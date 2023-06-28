人類過度抽取地下水令地球軸心每年東傾4.3cm　學者：將造成意料之外的全球影響

偏離的軸心就對全球氣候造成影響

6月15日出版的《地球物理研究文獻》（ Geophysical Research Letters），刊載了這樣一篇研究報告指出，這樣的變化甚至可以在地球表面上發現，譬如這造成全球海平面上升。地下水的再分配對於地球旋轉軸心發生了很大的影響，地球繞這個南北軸心自轉每小時1609公里，地球的季節變化與旋轉角度變化有關，偏離的軸心就可能對全球氣候造成影響。

地球的內部是由岩石與岩漿包覆一個嚴密而高溫的岩心，但在最外層的岩石外面有很多的水，在地球表面之下，岩石當中的含水層含有超過全球地表河水與湖泊水量的1000倍的水。在1993年到2010年之間，人類抽取了2兆1500億噸的地下水，大部分都在北美的西部與印度東北部，假如這麼多的水傾倒入海洋當中，將使全球海平面上升6毫米。2016年有研究發現，地球的旋轉軸心在2003年到2015年之間出現了變化，這與大量的冰河與冰層，以及地下水等的變化有關，研究者認為，任何地球上巨大的改變，包括大氣壓力的變化，都會影響到地球的旋轉軸心，但是氣壓變化的影響只是暫時的。觀測地球軸心變化是透過無線電望遠鏡觀測太空中的固定物體，利用這些固定物體為參照點，科學家將2010年的地下水抽取資料放入電腦模式中運算，加上地表冰層減少與海平面上升的資料，估算地球軸心的轉變。

研究者再用地下水的大量變化，評估海平面的轉變，以便確定到底抽取多少地下水會影響軸心的變化，抽取地下水造成地球軸心過去20年來，向東傾斜了78.7公分。科學家認為，抽取地下水，不只是消耗寶貴的資源，也對地球造成了意料之外的全球影響，人類在許多方面都影響了地球的系統，而大家必須要知道這件事情。

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