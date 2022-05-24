人類首注射「殺癌」病毒 動物測試腫瘤現萎縮

隨著科技發展，癌症治療方法也推陳出新，科學家最近將一種基因改造病毒注射入首位病人體內作臨床實驗，該病毒之前在動物測試中顯示可令腫瘤萎縮。這種病毒名為Vaxinia，經基因工程改造後可感染、自我複製和殺死癌細胞，同時避開健康的細胞。在動物測試中，該病毒可令結腸、肺、乳房、卵巢和胰腺等癌腫瘤變細。

研究員稱，免疫治療法如免疫檢查站抑制劑療法對部分癌症有效，但病人通常會復發，最終會對治療停止反應或發展「抗藥性」。相對地，Vaxinia可事先「指導」患者的免疫系統，增加腫瘤裡一種叫PD-L1的蛋白的水平，令免疫療法更有效對抗癌症。Vaxinia是一種「溶瘤細胞病毒」，在大自然可發現，經基因改造後變成專治癌病。

利用溶瘤細胞病毒攻癌細胞

負責是次研發的公司為Imugene Limited，首席研究員Daneng Li指之前的研究顯示溶瘤細胞病毒可刺激免疫系統對癌細胞作出反應，並殺死它，也可刺激免疫系統加大其對其他免疫治療法的反應，包括免疫檢查站抑制劑療法。他們的首階段研究目標是招募100名患轉移性或末期癌症的癌腫瘤病人，在美國和澳洲測試，料需時24個月。病人將注射低劑量的Vaxinia，直接打入腫瘤或通過靜脈注射。當Vaxinia的安全性獲證實後，部分參與實驗者也會接受免疫治療藥物pembrolizumab，以增強免疫系統對抗引發癌症細胞的能力。