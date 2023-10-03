人鬼戀？哥倫比亞女子自述與靈體同睡20年 夜夜纏綿一見真身即分手

信不信由你……哥倫比亞一名34歲女子聲稱與靈體一起睡了20年，直到她見到對方真面目後，事情才了結。

14歲經歷鬼魂愛撫

英國《鏡報》報道，哥國女子弗洛雷斯(Paola Flórez)近日在一個電台節目中講述其詭異經歷，稱20年前還是14歲時，某天下午躺在床上，突然感覺一隻手在撫摸她的腳，很快就向上移到胸口，「感覺很奇怪，也很害怕，於是就醒了」。

弗洛雷斯說，從那時起，靈體就不時出現，還與她發生性行為，「我每晚都很享受，還有些愛上了他，但當見到他的臉後，就不想繼續這段關係」。

靈體真面目

弗洛雷斯形容，每晚與她纏綿的靈體看來是個「巨大的男性形象」，但長相卻似「石像鬼」(gargoyle)，有一對獠牙。正因這副尊容嚇怕了她，令她立即決定分手。

關於俗稱的「被鬼壓」，心理學家蒙特亞萊格雷(Martiza Montealegre)認為，弗洛雷斯的個案很特別，因為「惡魔通常是非常孤獨的」。研究超自然現象的心理學家烏爾韋斯(Jairo Urbex)認為，弗洛雷斯的描述很可信，「她遇到的可能是個惡魔，它們擅長捉人，並獲取人類的能量」。