熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 AIRSIDE 大閘蟹2023 鍾培生 張翔 香港足球 諾貝爾獎 恒大 流感 網上熱話 香港夜繽紛 JPEX 綠色債券 福島核污水 好去處 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-03 18:18:04

人鬼戀？哥倫比亞女子自述與靈體同睡20年 夜夜纏綿一見真身即分手

分享：
弗洛雷斯講述被靈體撫摸與做愛的經歷。(互聯網)

弗洛雷斯講述被靈體撫摸與做愛的經歷。(互聯網)

信不信由你……哥倫比亞一名34歲女子聲稱與靈體一起睡了20年，直到她見到對方真面目後，事情才了結。

14歲經歷鬼魂愛撫

英國《鏡報》報道，哥國女子弗洛雷斯(Paola Flórez)近日在一個電台節目中講述其詭異經歷，稱20年前還是14歲時，某天下午躺在床上，突然感覺一隻手在撫摸她的腳，很快就向上移到胸口，「感覺很奇怪，也很害怕，於是就醒了」。

弗洛雷斯說，從那時起，靈體就不時出現，還與她發生性行為，「我每晚都很享受，還有些愛上了他，但當見到他的臉後，就不想繼續這段關係」。

靈體真面目

弗洛雷斯形容，每晚與她纏綿的靈體看來是個「巨大的男性形象」，但長相卻似「石像鬼」(gargoyle)，有一對獠牙。正因這副尊容嚇怕了她，令她立即決定分手。

關於俗稱的「被鬼壓」，心理學家蒙特亞萊格雷(Martiza Montealegre)認為，弗洛雷斯的個案很特別，因為「惡魔通常是非常孤獨的」。研究超自然現象的心理學家烏爾韋斯(Jairo Urbex)認為，弗洛雷斯的描述很可信，「她遇到的可能是個惡魔，它們擅長捉人，並獲取人類的能量」。

弗洛雷斯聲稱與靈體戀愛了20年。(互聯網) 弗洛雷斯稱靈體的長相酷似石像鬼。(互聯網)

網民有話說

弗洛雷斯這次訪談在網上曝光後，旋即引發熱議。有網民認為她真的遇上了撒旦，有人卻認定她有精神問題，揶揄「我也跟很多鬼魂談戀愛，哈哈哈」、「現今的人愈來愈瘋狂」。有人調侃稱，「那惡魔可能是她的鄰居，床單上只是有些小洞」。

秋冬時令食物栗子的功效、栗子飯簡易烹調：

食物營養｜栗子功效、禁忌及如何剝殼（am730製圖） 秋冬食譜｜栗子飯益氣健脾、厚補胃腸（am730製圖） 秋冬食譜｜栗子飯益氣健脾、厚補胃腸（am730製圖） 食物營養｜栗子功效、禁忌及如何剝殼（am730製圖） 食物營養｜栗子功效、禁忌及如何剝殼（am730製圖） 食物營養｜栗子功效、禁忌及如何剝殼（am730製圖） 秋冬食譜｜栗子飯益氣健脾、厚補胃腸（am730製圖） 秋冬食譜｜栗子飯益氣健脾、厚補胃腸（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受