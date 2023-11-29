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國際
2023-11-29 11:05:06

仁川機場22%國際航班 驗出食物中毒病菌

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仁川機場驗出22%國際航班 帶有食物中毒病菌（資料圖片）

仁川機場驗出22%國際航班 帶有食物中毒病菌（資料圖片）

各國新冠疫情解除警報，航空業陸續回溫，但南韓疾病管理廳一項調查發現，每8架國際航班就有1架檢出會造成人類食物中毒的病菌，衛生狀況令人擔憂。衛生官員呼籲乘客在機上注意清潔手部，以防沾染病菌。

馬桶與洗手區採樣

南韓疾病管理廳在731日至1114日對493架國際直飛航班進行霍亂和10種腸道細菌的檢測，在入境航班旅客下機後，衛生人員立即登機上廁所的馬桶與洗手區採樣。結果共有58架航班檢出病原菌，比例達11.8%。這些被檢出的病原菌包括產毒性大腸桿菌（39宗）、腸病原性大腸桿菌（32宗）、腸炎弧菌與沙門氏菌（各4宗）、細菌性痢疾桿菌（2宗）、腸出血性大腸桿菌桿菌（1宗）等，有關病菌都容易造成人類食物中毒。

報告指出，仁川機場被檢測出帶有病原菌的班機比例最高，222架進入該機場的航班中，就有49架檢出病原菌，比例為22.1%，由於將引發食物中毒的致病性大腸桿菌的檢測項目從1種增加到4種，因此檢出率較高。至於大邱機場和金海機場的檢出率約在3%左右，濟州機場和務安機場沒有檢出病原菌。

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通知相關航空公司消毒

疾病管理廳已將檢出病原菌的飛機的檢測結果通知相關航空公司，並要求對飛機進行消毒，及計劃今後增加檢測航班的數量和檢測項目，並定期公佈結果，以提高飛機的衛生狀態。

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