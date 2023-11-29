仁川機場22%國際航班 驗出食物中毒病菌

各國新冠疫情解除警報，航空業陸續回溫，但南韓疾病管理廳一項調查發現，每8架國際航班就有1架檢出會造成人類食物中毒的病菌，衛生狀況令人擔憂。衛生官員呼籲乘客在機上注意清潔手部，以防沾染病菌。

馬桶與洗手區採樣

南韓疾病管理廳在7月31日至11月14日對493架國際直飛航班進行霍亂和10種腸道細菌的檢測，在入境航班旅客下機後，衛生人員立即登機上廁所的馬桶與洗手區採樣。結果共有58架航班檢出病原菌，比例達11.8%。這些被檢出的病原菌包括產毒性大腸桿菌（39宗）、腸病原性大腸桿菌（32宗）、腸炎弧菌與沙門氏菌（各4宗）、細菌性痢疾桿菌（2宗）、腸出血性大腸桿菌桿菌（1宗）等，有關病菌都容易造成人類食物中毒。