仇恨亞裔｜紐約3少女地鐵內喝罵毆打亞裔家庭遊客 旁人阻止也遭襲擊(有片)

美國紐約市頻發生仇恨亞裔事件，近日有一個來自內華達州的亞裔家庭到紐約觀光，坐地鐵時卻遭3名少女騷擾和大聲喝罵，相當嚇人。旁人擔心那個家庭遭到暴力襲擊介入，也遭到那3名發狂少女攻擊。警方根據其他乘客拍下的短片，正追緝涉事3人，指她們都是非裔人士。

仇恨亞裔｜遭扯頭髮揮拳

事發在上周四晚約8時，51歲的Sue Young與丈夫和兩名11歲雙胞胎女兒同遊紐約，卻無端遇上禍事。她事後受訪說，初時試圖「好聲好氣」地對待3名少女，但發現她們都非善類，「她們不斷出言羞辱」。報道指，她和丈夫叫對方停止，但其中一名疑犯拉扯Young的頭髮，將她拉落地，並不斷揮拳打她的頭，疑兇之後逃離。