仇恨亞裔｜紐約3少女地鐵內喝罵毆打亞裔家庭遊客 旁人阻止也遭襲擊(有片)

美國紐約市頻發生仇恨亞裔事件，近日有一個來自內華達州的亞裔家庭到紐約觀光，坐地鐵時卻遭3名少女騷擾和大聲喝罵，相當嚇人。旁人擔心那個家庭遭到暴力襲擊介入，也遭到那3名發狂少女攻擊。警方根據其他乘客拍下的短片，正追緝涉事3人，指她們都是非裔人士。
仇恨亞裔｜遭扯頭髮揮拳
事發在上周四晚約8時，51歲的Sue Young與丈夫和兩名11歲雙胞胎女兒同遊紐約，卻無端遇上禍事。她事後受訪說，初時試圖「好聲好氣」地對待3名少女，但發現她們都非善類，「她們不斷出言羞辱」。報道指，她和丈夫叫對方停止，但其中一名疑犯拉扯Young的頭髮，將她拉落地，並不斷揮拳打她的頭，疑兇之後逃離。
仇恨亞裔｜乘客拍下暴行也遭毆打
乘客Joanna Lin見那些少女有些失控，拿出手機報警並拍下3人暴行，但同遭襲擊。其片段可見事發初時情況，其中一名少女走向她試圖阻擋鏡頭拍攝，之後一名男乘客上前阻止3人喝罵那個家庭，但不果，他走到一旁。不久後，另一穿白衣少女非常兇惡地衝向Joanna拍打她，拍攝一度停止。之後，其中兩名少女仍不斷大罵那個家庭。報道指，那名白衣少女再走到Joanna前面，並扯她的頭髮。片段最後見到那3名少女開始打人，其他乘客也介入。Joanna翌日上載片段到社交網，稱現在仍感害怕，呼籲其他人搭地鐵時小心些。
Young受訪時表示，其他乘客最後助她一家和Joanna安全離開車廂，她的眼鏡被打爛，因為頭髮遭扯，頭痛了好幾天，頸部像被扯傷。她希望那3名行兇少女能繩之於法。當地亞裔美國人組織負責人稱，看了片段令人心碎和失望，希望所有紐約人互相尊重。