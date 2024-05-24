仔女沙灘執蜆執著特有品種　美國單親媽被重罰69萬元

美國加州一名5孩單親媽媽，早前帶仔女到海灘玩耍，她的子女將當地特有的蜆誤認為普通貝類，開心執了72隻，被相關部門巡邏官員當場截獲，令這名母親慘被重罰近8.9萬美元(折合逾69萬港元)。
綜合報道，事件發生於去年底，單親母親Charlotte Russ帶家人到加州中央海岸的皮斯莫海灘旅行皮斯摩海灘(Pismo Beach)，Charlotte憶述指，當時孩子們在沙灘玩水，同時執了一些貝殼想當紀念品，詎料他們撿的「貝殼」其實是當地海灘特有品種「墨西哥三角文蛤」(Tivela stultorum、Pismo clams)，他們執了大約72隻，被正在巡邏的加州魚類和野生動物部官員(California Department of Fish and Wildlife)當場截住，並指Charlotte一家人沒有合法執照。Charlotte事後收到一張近8.9萬美元的罰款單，令她非常震驚。
上訴得直 罰款獲減至3900元
慶幸Charlotte經過一番申訴，今年加州聖路易地方法院終裁定將罰款減少至500美元(折合約3,900港元)。Charlotte仍猶有餘悸：「事件教識我和我的孩子們關於野生動物法規，現在知道在海灘上不要碰任何東西」並指今次事件是個寶貴教訓。
報道指，2023 年，相關部門對非法採集蜆發出58 張罰單。加州魚類和野生動物部官員表示，之所以會立下禁止非法撿拾墨西哥三角文蛤等規定，是為了保護這種貝類得以繁衍後代，因為牠們要成長到4英寸半大才能開始產卵。