他信幼女貝東丹當選泰國總理 37歲歷來最年輕 與香港有一淵源

泰國下議院今日（16日）投票選舉新總理，前總理他信幼女、執政為泰黨黨魁貝東丹獲過半數議員支持當選，接替日前因任命部長違憲而被憲法法院解除總理職務的賽塔，標誌着他信家族時隔10年再次重返總理寶座。37歲的貝東丹成為泰國歷來最年輕總理，亦是繼姑姐英祿後第二位女性總理。下議院493名議員中，319人贊成貝東丹的提名，145人投反對票，27人棄權。根據程序，貝東丹需要得到泰王批准才正式出任總理。
貝東丹當選後發表講話，指已經收到父親他信的祝賀，希望盡她所能令國家進步，改善民眾的生活，賦予所有泰國人權利。
2019年在香港舉行豪華婚禮
貝東丹在泰國朱拉隆功大學修讀政治學學士課程，之後在英國薩里大學完成國際酒店管理碩士課程。她與機師丈夫彼多在2019年在香港尖沙咀五星級瑰麗酒店舉行豪華婚禮，由當時仍流亡海外的父親他信主持，英祿、烏汶叻公主等近千賓客到賀。貝東丹與彼多育有一子一女，沒有政府工作經驗的她，2021年正式加入為泰黨，去年10月當選黨魁，當時一度傳出她會出任總理，惟最終由賽塔上任。
泰媒報道，他信原本傾向由75歲的前總檢察長猜卡盛競逐總理，但議員認為猜卡盛有健康問題，並曾經表態支持修改冒犯君主法，貝東丹則更年輕及健康，因此決定支持她角逐。貝東丹周四表示是自己主動請纓，並獲得父母支持。
自1997年成立以來，憲法法院裁定過4名總理違憲要下台，他們都被指與他信有密切關係。外界關注貝東丹上場後，泰國政治局勢風險去向會否影響政策延續性，繼而窒礙經濟復蘇步伐。