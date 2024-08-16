他信幼女貝東丹當選泰國總理 37歲歷來最年輕 與香港有一淵源

泰國下議院今日（16日）投票選舉新總理，前總理他信幼女、執政為泰黨黨魁貝東丹獲過半數議員支持當選，接替日前因任命部長違憲而被憲法法院解除總理職務的賽塔，標誌着他信家族時隔10年再次重返總理寶座。37歲的貝東丹成為泰國歷來最年輕總理，亦是繼姑姐英祿後第二位女性總理。下議院493名議員中，319人贊成貝東丹的提名，145人投反對票，27人棄權。根據程序，貝東丹需要得到泰王批准才正式出任總理。

貝東丹當選後發表講話，指已經收到父親他信的祝賀，希望盡她所能令國家進步，改善民眾的生活，賦予所有泰國人權利。