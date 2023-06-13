令人不安｜酒店房門被攝入工具險被打開嚇壞女住客　陌生夫婦辯稱搵朋友(有片)

美國一名女子入住酒店期間，房門門縫竟被攝入一枝特製工具，試圖開門，事主全程目睹，嚇得用手阻擋並致電櫃枱求救，結果發現一對男女在房門外，他們聲稱在找朋友，更在警員到場前逃走了。事主將影片分享到網上，呼籲網民提高警愓。

綜合報道，美國女子Debra早前入住聖荷西機場酒店Holiday Inn Express& Suites San Jose Airport，晚上約9時半，Debra發現有人在房門外，經房門底門縫將一枝長長的金屬工具攝入，試圖勾開房內門把，Debra說：「(工具)看起來很像拉直的衣架，這棒支向門把移去，所以我試著用手阻止」，同時致電給櫃枱。

酒店職員隨即上房，看見一對男女正在Debra的房外，他們稱是夫婦，辯稱在找朋友，但敲錯門。Debra隨即指出曾見過這對夫婦，並指較早前是聽到有人敲門，但她未有理會，並向職員展示房門企圖被人打開的影片，惟男女二人在警員到場前竟逃跑了。