令人動容｜愛犬離世7個月　男子建立虛擬海灘「重聚」（有片）

許多人將自己飼養的寵物視為家中的一份子，一旦寵物離世，哀傷失落的情緒往往需要長時間平伏。墨西哥一名飼主近日特意創建了一個虛擬世界，與已經離世7個月的愛犬重聚，以慰想念之情。
綜合報道，墨西哥男子Daniel Esparza的愛犬Sam於7個月前離世，他日前於社交平台X發文指：「我們上次旅行原本是去海灘度假，但牠的健康狀況已經不允許了」，Daniel與Sam最後未能一起去海灘，那段未完的心願成為他的遺憾。然而，Daniel找到了一種方法來願夢，就是創造一個開遍小花的海灘去懷念心愛的狗狗。Daniel創建的畫面中，背景是一個日落的海灘場景，沙灘上一處長滿小草與小花，而Sam則蜷縮在小花上安詳地睡覺，陪伴著主人在夕陽的照耀下。Daniel感嘆：「我仍然很想念牠」。
飼主：與看照片不同 VR中能以真實尺寸看到牠
Daniel為Sam做的虛擬海灘以及他對愛犬的思念，吸引了近65萬人次觀看。雖然虛擬世界不是真實的，但Daniel表示，仍能感到安慰，因為在他心裡面的Sam還是像活著一樣，非常真實。他又說：「擁有這個copy的感覺很好，因為在 VR 中以真實尺寸看到牠，和僅僅看照片不同，將來我也可以與我的孩子或孫子分享這些回憶。」
I made a 3D scan of my dog Sam a couple of years ago. She passed away 7 month ago, I still miss her a lot. I still visit her in this beach scene I made in @UnrealEngine in VR because our last trip was supossed to be a little vacation in a beach, but her health didnt let us go. pic.twitter.com/5hQ1Ob9wCm— Daniel.exe (@Wolkwhisky) October 31, 2023