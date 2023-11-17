令人動容｜愛犬離世7個月　男子建立虛擬海灘「重聚」（有片）

許多人將自己飼養的寵物視為家中的一份子，一旦寵物離世，哀傷失落的情緒往往需要長時間平伏。墨西哥一名飼主近日特意創建了一個虛擬世界，與已經離世7個月的愛犬重聚，以慰想念之情。

綜合報道，墨西哥男子Daniel Esparza的愛犬Sam於7個月前離世，他日前於社交平台X發文指：「我們上次旅行原本是去海灘度假，但牠的健康狀況已經不允許了」，Daniel與Sam最後未能一起去海灘，那段未完的心願成為他的遺憾。然而，Daniel找到了一種方法來願夢，就是創造一個開遍小花的海灘去懷念心愛的狗狗。Daniel創建的畫面中，背景是一個日落的海灘場景，沙灘上一處長滿小草與小花，而Sam則蜷縮在小花上安詳地睡覺，陪伴著主人在夕陽的照耀下。Daniel感嘆：「我仍然很想念牠」。