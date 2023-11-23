令人崩潰｜六旬漢照大腸鏡　驚見活生生烏蠅到處爬

照大腸鏡其中一種常用和普及的身體檢查方法。美國密蘇里州卻出現一宗驚人病例，一名六旬漢接受例行性大腸鏡檢查時，竟然被發現腸道裡有一隻「活生生的烏蠅」，就連醫生都覺得難以置信，推測事主可能是之前吃到含有烏蠅幼蟲或卵的食物，才導致烏蠅在體內存活。

綜合報道，這名來自密蘇里州的63歲男子，今年初接受了大腸癌篩檢，醫生都會將攝影機放入腸內，檢查內部是否有病變、潰瘍或是長瘜肉等情形。然而，當醫生把攝影機深入橫結腸時，竟發現裡頭有一隻完整的烏蠅，而最令人震驚的是，牠是活生生在事主的腸道裡，令醫生驚訝不已。醫生事後向事主問診時，對方堅稱自己24小時前只有喝水，嚴守禁食規定，而且並不察覺肚子有異樣。不過，事主表示在更早之前，則吃幾塊披薩和一些生菜，因此醫生判定可能是烏蠅的幼蟲或卵殘留在食物中，經患者吃下肚後，在他的腸道內孵化成蛹，並成功長成一隻成年烏蠅。