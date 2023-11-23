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國際
2023-11-23 12:09:00

令人崩潰｜六旬漢照大腸鏡　驚見活生生烏蠅到處爬

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六旬漢照大腸鏡，驚見活生生蒼蠅到處爬。（Ｘ）

六旬漢照大腸鏡，驚見活生生蒼蠅到處爬。（Ｘ）

照大腸鏡其中一種常用和普及的身體檢查方法。美國密蘇里州卻出現一宗驚人病例，一名六旬漢接受例行性大腸鏡檢查時，竟然被發現腸道裡有一隻「活生生的烏蠅」，就連醫生都覺得難以置信，推測事主可能是之前吃到含有烏蠅幼蟲或卵的食物，才導致烏蠅在體內存活。

綜合報道，這名來自密蘇里州的63歲男子，今年初接受了大腸癌篩檢，醫生都會將攝影機放入腸內，檢查內部是否有病變、潰瘍或是長瘜肉等情形。然而，當醫生把攝影機深入橫結腸時，竟發現裡頭有一隻完整的烏蠅，而最令人震驚的是，牠是活生生在事主的腸道裡，令醫生驚訝不已。醫生事後向事主問診時，對方堅稱自己24小時前只有喝水，嚴守禁食規定，而且並不察覺肚子有異樣。不過，事主表示在更早之前，則吃幾塊披薩和一些生菜，因此醫生判定可能是烏蠅的幼蟲或卵殘留在食物中，經患者吃下肚後，在他的腸道內孵化成蛹，並成功長成一隻成年烏蠅。

一名六旬漢接受例行性大腸鏡檢查時，竟然被發現腸道裡有一隻活生生的蒼蠅。（Ｘ） 民眾應將把食材清洗乾淨。（網上圖片）

民眾應將把食材清洗乾淨

這宗罕見案例已在《美國胃腸病學雜誌》（The American Journal of Gastroenterology）發表，案例中的醫生表示：「烏蠅究竟是如何完整地進入橫結腸中？」他指出，這種蛆蟲寄生在人類腸子裡的情況，通常是極為少見，畢竟蛆蟲需在有胃酸的環境下存活，幾乎不太可能。不過，美國疾病控制和預防中心（CDC）則表示，這些受感染者的反應盡不相同，有的人並不會有任何症狀，有些人則會出現腹痛、嘔吐和腹瀉等情形。而疾病預防中心的人員也呼籲，通常在較溫暖的月份，比較有可能把蛆蟲吃下肚，因此呼籲民眾務必把食材清洗乾淨。

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