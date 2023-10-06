令人心寒｜俄八旬婦腦藏3厘米長針　父母竟是疑兇　醫生揭恐怖原因

俄羅斯庫頁島衞生部近日發文，指一名80歲婦人在做健康檢查時，意外發現腦部竟有一支3厘米長的針，醫生推斷這名婦人的父母當年曾試圖謀殺她。原來，第二次世界大戰期間，前蘇聯因為面臨糧食嚴重不足，許多家庭陷入極度貧困和飢餓窘境，許多家庭無力撫養孩子，便透過各種手法殺害新生兒，可見戰爭帶來的可怕及沉重的代價。
綜合報道，庫頁島衞生部周三(4日)在社交媒體Telegram發文表示，這名80歲婦女進行腦部X光檢查時，發現大腦左頂葉裡有一支3厘米長的針，幾乎貫穿半個大腦。報道引述醫生指出，該名婦人居於俄羅斯遠東地區，目前仍在接受觀察，那支針亦沒有對她造成任何頭痛或不適，由於因擔心手術會造成婦人健康惡化，因此決定不進行手術將針取出。
醫生：父母殺嬰在饑荒年代相當普遍
據官員表示，這支針從女子出生起就一直藏在腦中，事實上，這是第二次大戰期間，前蘇聯常見的「殺嬰手法」，官員指出，當時正處飢荒年代，有些父母因為沒有糧食養育下一代，因此會將針插進新生兒還未閉合的頭頂囟門，當頭頂囟門閉合後就看不見異物，嬰兒也會死亡，「這種情形在饑荒年代相當普遍」。醫師亦認為，婦人的雙親當初沒有能力撫養她，於是在她還是嬰兒時期就試圖殺害她，將針貫穿她的左頂葉，詎料結果不似預期，婦人得以活下來。