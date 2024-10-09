令人敬佩！沖繩九旬夫婦用心經營排骨麵店近60年 創最高齡工作世界紀錄

辛勤工作一輩子，敬業樂業不言休，令人佩服……日本沖繩縣名護市一對經營排骨麵店的95歲及97歲夫婦，獲健力士世界紀錄認證為仍在工作的最高齡夫婦。 夫婦在 廚房 從早做到晚 《琉球新報》報道，95歲丈夫金城源治與97歲妻子金城文子，兩人年齡相加共192歲267天，獲認定為世界紀錄，對此金城源治表示，非常開心。他夫婦倆固定於周一休業，其他日子每天從上午10時起就一直在廚房裡工作，文子負責將麵放入每個碗內，源治負責將燉煮過的特製排骨放在麵上。

收到健力士證書才知破紀錄 金城源治聲如洪鐘地歡迎客人入店，加上指示店員的動作俐落，讓人估不到他的實際年齡。他與妻子從年輕時代一路工作到90多歲，孫兒約3年前提交健力士世界紀錄認證申請，經過跟健力士方面來回溝通，最後在今年6月9日獲認證，夫婦直到9月收到從英國寄來的證書，才知道此事。 金城文子說，難以想像竟會被認證為世界紀錄，「真的嚇一跳」，很開心有很多客人光顧，往後也會抱持感謝的心繼續努力。

「阿信的故事」現實版 金城源治30歲時辭去上班族工作，在家鄉名護市我部祖河地區開了一間賣肉類和鮮魚的店，但當時經常為了須丟棄許多賣剩的排骨感到煩惱，有人建議可把排骨放在麵上來賣，金城源治於是開始販售這種新菜式。他1966年開了一間小型沖繩麵店，是目前店面的前身，至今創業58年，已在沖繩市和那霸市等地開了9間分店，分別由子孫打理。

金城源治表示，希望讓排骨麵人氣持續下去，「只要我還健康，就會繼續站在店裡」。他夫婦倆每天持續刷新自己的世界紀錄。