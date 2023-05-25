令人震驚｜南韓六旬漢無牌行醫28年治療逾1.5萬病人　逾60間醫院無人發現

綜合報道，60多歲的A某因涉嫌自2014年10月至2022年12月持偽造醫師執照行醫、冒充醫務人員而被起訴。由於訴訟時限，檢方只能起訴他行醫最後8年的違法行為。水原地方法院周三(24日)作出判決，指被告過去治療逾1.5萬名病人，其任職的醫院雖然未發生過嚴重醫療事故，但不能排除有過醫療疏失，但患者不知道的可能性。判決又指，被告無牌行醫的行爲擾亂醫療秩序，對保健安全造成了嚴重的影響，理應受到嚴懲。同時，考量到被告人長期隱瞞醫院，獲得超過5億韓元(折合約300萬港元)的高薪，加上被告在檢方開始調查後仍繼續無牌行醫，因此判處被告有期徒刑7年，罰款500萬韓元。

南韓一名60多歲男子涉嫌偽造醫師執照行醫近30年，期間治療逾1.5萬名病人，一直無人發現，他近日因為偽造文書、行使偽造文書、詐騙等罪名起訴，判處有期徒刑7年，以及罰款500萬韓元(折合約3萬港元)。

被告一直以院長名義診治和開處方瞞天過海

至於聘僱A先生的8名醫院院長及一間醫療集團則因為聘用時無進行「確認醫生執照有效」之程序，分別判處500萬至2,000萬韓元(折合約3萬至11.8萬港元)的罰款。

報道指，A先生1993年畢業於醫學院，但未取得醫生執照，1995年開始陸續在全國60多家醫院工作進行醫療行為。由於A先生確實就讀過醫學院，所以聘用他的醫院並無懷疑其醫生執照的真偽。A先生行醫期間，在醫院以「未登記僱傭醫生」的形式短期聘用，並以醫院院長的名義取得各項電子紀錄、進行診治和開處方瞞天過海。