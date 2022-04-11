令人髮指｜俄兵性侵1歲嬰拍片分享　物品塞肛門後舔勁噁心

俄羅斯軍人負面新聞不絕，接連有濫殺烏克蘭平民片段流出，強姦婦女的指控不絕。一名俄羅斯士兵更涉嫌性侵1歲嬰兒，還拍片與人分享，相片影片近日於網上流傳，令不少網民嘩然及震怒，紛紛讉責。據報該名士兵已經被捕。

俄羅斯《THE INSIDER》報道，相關先於社交平台VKontakte流傳，再傳入Twitter，片段中一名俄兵聲稱要錄製一段「激烈的視頻」，然後他用睫毛掃粗暴地在約1歲嬰兒的臀部，嬰兒受驚掙扎，他之後用那睫毛掃來刷牙及舔，不過無法確定這些影片拍攝的時間和地點。涉及他的片段更有暴力對待兒童，還將各種不同的長形物品放入肛門內，包括筆和刀。

他的片段更有暴力對待兒童，還將各種不同的長形物品放入肛門內，包括筆和刀。(Telegram)

據指有參與入侵烏克蘭戰事

報道提到，這名25歲的俄國士兵Aleksey Bychkov(Алексей Александрович Бычков)在俄國普斯科夫服役，據空降兵退伍軍人委員會主席表示，普斯科夫地區的所有軍事編隊都有參與烏克蘭的戰事，相信他也是其中一員。Aleksey Bychkov因為將自拍影片於Telegram與同袍分享而曝光。 據俄媒報道，Aleksey Bychkov已經被逮捕。

烏克蘭議會人權事務專員於上周五(8日)表示，俄軍綁架了12萬多名烏克蘭兒童，並指，俄軍在布查強姦了一名11歲男孩，另外5名俄軍強姦了一名14歲的女孩，令女孩懷孕。