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國際
2022-10-14 16:16:00

令人髮指｜美國獸男光天化日挾持14歲女入公廁性侵

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美國加州洛杉磯發生一宗令人髮指的性侵案，一名男子挾持一名14歲少女到公廁內性侵，警方拘捕一名27歲男子，控以嚴重綁架及性侵等罪，近日發布相關CCTV片段，疑犯竟在光天化日下在一座公園附近挾持少女，更走過一段路被帶到事發地點，疑犯的猖狂程度令人譁然。

美國獸男光天化日挾持14歲女入公廁性侵。(Twitter)

美國獸男光天化日挾持14歲女入公廁性侵。(Twitter)

事件發生於周二(11) El Sereno公園附近街道，27歲男子Edward William Banks沿著公園外圍行走在路上時，把手搭在一名少女的肩膀上。警方表示，疑犯當時身上持有武器，後來在公廁中性侵得逞。警方晚上在另一區找到Edward William Banks，並以嚴重綁架、性侵和持有武器等罪將他拘捕，疑犯的保釋金亦定為美元100萬美元。由於受害者身分受到保護，不會對外公布相關資訊，但指受害者已平安回家。

疑犯沿著公園外圍行走，一手搭在一名少女的肩膀上，一手環繞著她。警方表示，疑犯當時身上持有武器，後來在公廁中性侵得逞。(Twitter) 疑犯沿著公園外圍行走，一手搭在一名少女的肩膀上，一手環繞著她。警方表示，疑犯當時身上持有武器，後來在公廁中性侵得逞。(Twitter) 疑犯沿著公園外圍行走，一手搭在一名少女的肩膀上，一手環繞著她。警方表示，疑犯當時身上持有武器，後來在公廁中性侵得逞。(Twitter) 疑犯沿著公園外圍行走，一手搭在一名少女的肩膀上，一手環繞著她。警方表示，疑犯當時身上持有武器，後來在公廁中性侵得逞。(Twitter)

檢察官：性侵兒童粉碎孩子的純真

洛杉磯地方檢察官George Gascón讉責性侵事件，他指，對兒童的性犯罪是最可怕的惡行之一，相關罪行具有毀滅性，粉碎孩子的純真，強調將與團隊積極調查，將歹徒繩之以法。

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