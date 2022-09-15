令人髮指｜輪椅老翁揚手過路　17歲少年駕車直撞輾過被捕(有片)

美國德州首府奧斯汀市(Austin)一名坐輪椅的老翁，被車撞倒後輾過，肇事車輛事後不顧而去，幸好過程被附近閉路電視拍下，根據片段在意外發生前，老翁清楚揚手示意有人正橫過馬路，惟遭一輛卡車懷疑蓄意直撞輾過，警方將涉事司機拘捕，原來他年僅只有17歲。

綜合報道，事件發生於本月3日，閉路電視畫面顯示，坐輪椅的老翁在當天上午約10時，獨自行經一處停車場，他向靠近的車輛揚手示意「有人」，詎料一輛白車卡車卻懷疑蓄意轉向直撞老翁，不但沒有停車，更將對方輾過，卡車拖行輪椅一段距離後輾過駛離，老翁則倒臥地上沒有反應。

老翁重傷有生命危險 報道指，老翁其後被送院搶救，受重傷有生命危險。奧斯汀警方根據閉路電視畫面，辨識出駕駛者為17歲少年Pablo Antonio Avila-Banagas，在9日將他拘捕後羈押。Pablo Antonio Avila-Banagas被控以二級重罪「傷害殘障人士」、三級重罪「未停下並緊急給予協助」等罪名，他同時非法持有槍械。 警告：影片內容或會令人情緒不安