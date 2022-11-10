令人髮指｜霸佔殘廁做愛不滿被打擾　慾火男暴打清潔工判監1年(有片)

澳洲昆士蘭一對男女在一間夜店內突然「興之所至」，自私地佔用殘廁「辦事」，一名男清潔工見殘廁排長龍，協助等廁所的人敲門催促裡面完事，敲門約3分鐘後，殘廁內1名上身赤裸男子竟然一開門就衝出來將清潔工暴打致斷鼻，案件早前審結，赤身男子被判處入獄1年，並要賠償清潔工。

綜合報道，28歲男子Billy Fallon被控今年1月20日晚間，在黃金海岸郊區伯利角(Burleigh Heads)一間夜店廁所攻擊清潔工。CCTV顯示，當時廁所約有3名女子正在排隊，清潔工與排隊的女士狂敲殘廁門大約3分鐘，上身赤裸的Billy Fallon開門後二話不說就衝去攻擊清潔工，二人在地上扭打成一團，期間一名穿著淺綠色裙的女子手持酒杯步出殘廁，見狀呆在當場，後來夜店保安前來，好不容易才把赤身男子拉開，清潔工的鼻骨則被打斷。

辨方律師：被告為保護女伴與自己才打人 案件於周一(7日)開庭，Billy Fallon的代表律師指，Billy Fallon當下因為「辦事中途」，為了保護女伴與自己，才會衝動打人。法官則認為，清潔工只是盡責工作，不管因為甚麼理由，Billy Fallon都沒有必要毆打對方，最後判處他入獄12個月，並支付清潔工澳幣1,500元(折合約7,560港元)賠償金。