令人齒冷｜16歲女遭男友當街狂捅逾20刀　途人冷眼旁觀僅一人曾嘗試阻止(有片)

印度發生一宗駭人謀殺案，德里一名16歲少女晚間出門期間，被埋伏的男友用刀狂捅，之後更搬起大石擲向少女，更飛腳踏她，殘忍行徑令人不寒而慄，惟不少人路經現場都只是冷眼旁觀或是避開，僅得一人曾經嘗試阻止，這名少女最終陳屍巷內。

綜合報道，女事主當晚是要參加一場生日派對，未料才踏出家門，就被尾隨在後的20歲男友Sahil用刀狂捅，據了解，這對情侶在案發前一天曾發生激烈爭執。網上流傳的CCTV影片顯示，少女被逼到背靠牆壁，高舉雙手自衛，而疑兇就狂捅死者逾20刀，期間有一名男子看不過眼，曾以手拉著疑兇，但被對方摔開手，那男子就轉身離開了。疑兇殺得性起，多次拿起石頭給受害人重擊，他一度邁步離開畫面，但迅即返回，又再拿起石頭擲向受害人，並多次飛腳踩她，行徑非常血腥殘忍。