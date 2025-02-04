以代孕廣告吸引 逾百泰國女子被中國犯罪集團騙至格魯吉亞 禁錮取卵

泰國逾百名女子看到社交網上的代理孕母廣告，應徵後卻遭中國犯罪集團騙到格魯吉亞，每月被迫取卵。女權基金會呼籲泰國政府尋求中國協助，救出這些受騙女子。 泰媒《曼谷郵報》及《民族報》報道，巴薇娜兒童和婦女基金會(Pavena Foundation for Children and Women)創辦人巴薇娜(Pavena Hongsakul)與案中幾名受害者，周一(3日)舉行記者會說明案情。巴薇娜表示，逾100名泰國女子被中國犯罪集團以合法代理孕母為由，騙到格魯吉亞，她們遭禁錮，每月被取去卵子。 化名「Na」的受害人表示，她在Facebook看到招募廣告，內容稱每人可獲40萬至60萬泰銖(約9.2萬至13.8萬港元)。她於是聯絡廣告刊登者，對方告訴她要到格魯吉亞擔任合法的代理孕母，至於申請護照及旅費，他們會負責。

先到亞美尼亞扮遊客四處觀光 其後，Na與另外10名泰國女子一起從泰國出發，由一名泰國女子帶團，估計她是替中國犯罪集團辦事。12人從杜拜轉機飛到亞美尼亞，還扮成觀光客在亞美尼亞參觀了幾個景點並合照，其後她們便坐火車前往格魯吉亞。

受害人沒錢贖身 抵埗後，Na等人的護照被沒收，被帶到一處有4幢樓房的地方，她估計這裡囚禁了過百名泰國女子。此時，她才發現根本沒有代理孕母一事，女子們每月都被迫取卵。巴薇娜指，估計這些卵子被賣到其他國家，用於人工受孕。

Na與其他受害人聊天，得知她們都是被代理孕母的廣告騙來，每月被強迫取卵，但多數人沒拿到錢，如果想離開，就要付5萬至7萬泰銖(約11,506至16,108港元)。很多人沒錢贖身，被迫留下來。 女權組織要求中泰合作救人 Na的家人其後支付贖金，她去年9月獲釋回泰後，尋求巴薇娜兒童和婦女基金會協助，救出仍遭囚禁在格魯吉亞的泰國女子。巴薇娜報警，泰國警方再透過國際刑警，救出3名泰國女子，她們今年1月底獲釋。 巴薇娜表示，仍有逾100名泰國女子被禁錮在格魯吉亞，呼籲泰國政府尋求中國協助，打擊涉案犯罪集團。

