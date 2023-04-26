以印度人逼爆火車比喻人口超中國　德國雜誌插圖被指歧視

聯合國日前報告，印度人口將在本月超越中國成為世界人口最多國家。德國《明鏡》周刊就在網上發布一張卡通插圖，展示一輛載滿人的印度火車超越一輪中國的高鐵列車，結果被印度人及官員批評為種族歧視。

插圖上展示，一輛坐滿人的火車，與另一輛只坐在車廂內的現代化中國高鐵列車相比，這令印度人感到被冒犯。印度人認為，插圖只展示出對印度的過時思想，而漠視了印度近年的改變。

印度的部長Rajeev Chandrasekhar在Twitter上指：「儘管你嘗試取笑印度，但這絕對不是明智地與總理莫迪領導的印度對賭。因為在數年後，印度的經濟規模將會超越德國。」印度的資訊部門顧問Kanchan Gupta亦指出，插圖是「令人髮指的種族歧視」，又有人認為圖片只顯示出西方的優越主義。

不過《明鏡》周刊未有回應有關的指控。而傳媒指出，印度雖然仍然有插圖的擠擁列車，不過該國近年都有投放很多資源去改善和發展鐵路網絡。