以巴戰火重燃釀逾800死4000傷 以色列500人亡50年最嚴重

以巴衝突戰火重燃，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯大舉突襲以色列，越境俘擄以軍和平民等片段震驚國際。以色列被指情報「失明」遭殺個措手不及，其後空襲哈馬斯控制的加沙還擊，雙方死傷慘重。以色列傳媒昨稱超過500名以軍和平民死亡，為50年來最多人喪生的一天，另有2,000人傷，以及或多達100人被哈馬斯分子擄走作人質。巴坦斯坦則有逾300死、近2,000傷。以色列總理內塔尼亞胡稱，國家正處於戰爭，誓言全力摧毀哈馬斯。

哈馬斯上周六早上從加沙向以色列發射5,000枚火箭炮，並從海陸突破防線闖進以國南部多個地區，以軍在逾20個地區與哈馬斯分子交火。以色列斯德洛特(Sderot)和阿什克倫(Ashkelon)均遭武裝分子攻擊，斯德洛特街上散布遺體，一輛汽車內一男一女倒卧前座。有市民說，「走到街上，見到很多恐怖分子、平民遺體，還有汽車被射。」住在鄰近邊境地區的民眾稱，其75歲外母、數名三十多歲朋友和孩子被擄走。他昨早約10時30分收到外母電話，她聽來很害怕驚慌，說哈馬斯分子槍殺了丈夫。哈馬斯指擄走多名包括軍官在內的以色列人，將用他們交換被以色列囚禁的巴人。網上有片段指一名以軍女兵遭哈馬斯押走，她手受傷流血，衣服染滿血跡。

音樂節德籍女模被殺 裸屍遊街示眾

以色列南部一個音樂節派對是最先遭攻擊地點，生還者稱躲在樹下保命，槍手從兩旁開槍，若逃跑便遭子彈射中。她獲救後見到沿路都是遺體，死者均為青年。德國籍以色列裔女模盧克(Shani Louk)的母親一度在社交網尋找女兒下落，但網上流傳片段見盧克的赤裸遺體遭哈馬斯分子放在車尾遊街示眾。報道指哈馬斯聲稱她是以色列女兵，遺體的小腿紋身與盧克的吻合。另有一名英國青年據報也失蹤，報道指該派對約有30人失蹤。網上片段見一名與男友出席派對的女子遭槍手用電單車載走，呼喊「不要殺我」，場面駭人。

黎巴嫩真主黨加入戰團後果不堪

英國廣播公司(BBC)引述哈馬斯發言人指，今次襲擊獲以色列在區內的宿敵伊朗和其他國家支持，但無透露詳情。以巴戰火昨更擴至黎巴嫩，獲伊朗支持的真主黨向以色列北部哨站發炮，以示支持巴人，以軍以無人機攻擊回應。分析指真主黨火藥充足，若其加入戰團戰況可能變嚴重。中國外交部稱，深切關注巴以緊張局勢加劇和暴力升級，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。