以巴衝突引發美仇恨罪 6歲巴裔童被房東狂捅26刀亡

以巴衝突在美國引發仇恨犯罪。芝加哥近郊一對美籍巴勒斯坦裔母子遇襲，一名6歲男童遭房東以7吋軍刀狂刺26刀致死，32歲母親亦身中12刀重傷送院。

71歲男疑犯丘巴(Joseph Czuba)被捕，他是受害人一家的房東，被控一級謀殺、一級企圖謀殺以及兩項仇恨罪等。據報受襲母子沙欣(Hanaan Shahin)及法尤姆(Wadea Al-Fayoume)已租住單位兩年，與房東並無過節。警方表示，兩名受害人都是穆斯林，有人承認因為受害者的信仰行兇，回應以巴衝突。

房東曾大叫「穆斯林必須死」

案發在上周六當日早上，丘巴到沙欣位於芝加哥市郊普蘭菲爾德(Plainfield)寓所敲門，據報丘巴間中亦會上門找沙欣一家，故沙欣起初不以為意，未料開門後丘巴即捏她頸大叫「你們這些穆斯林必須死」，之後就用刀施襲。沙欣逃到洗手間報警，及後驚見兒子已被刺多刀倒地不起。警員到場後，發現丘巴坐在屋外空地，額頭受傷，兩名受害人則在睡房，現場檢獲一把軍刀。法尤姆送院後證實不治，據報他在美國出生，生前喜歡踢足球和打籃球，最近才剛過6歲生日；12年前定居美國的沙欣傷勢嚴重，但無生命危險。

美國伊斯蘭關係委員會芝加哥辦事處形容兇案是「最糟糕的噩夢」，指本月7日哈馬斯突襲以色列後，組織收到的仇恨電話和電郵大增。聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗雷承認，新一輪以巴衝突或會在美國觸發暴力事件；總統拜登稱美國不容這種仇恨犯罪。