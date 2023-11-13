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國際
2023-11-13 14:20:23

以巴衝突｜不止加沙受難 以色列對西岸巴勒斯坦人暴力與限制加大

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以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊。(美聯社)

以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊。(美聯社)

隨著以巴爆發新一輪衝突，由巴勒斯坦自治政府管治的約旦河西岸局勢也愈發嚴峻。以色列不僅對當地的巴勒斯坦人加強限制，當地猶太殖民區的以色列人對他們施加的暴力更為猖狂。

西岸現有數百萬巴勒斯坦人居住，自上月7日哈馬斯對以色列南部發動突襲後，以色列即開始限制西岸的巴人進入以色列領土。以方在當地設置路障和檢查站，由士兵和武裝警察駐守，控制巴人進出西岸的所有出入境點。安全部隊有權隨時關閉這些檢查站，自上月7日以來，已更頻密關閉、時間更長。對於每天前往耶路撒冷工作、上學、看病或探親的巴人來說，這意味著對他們生活的阻絕，且嚴重影響生計。

西岸巴勒斯坦人：我們已窒息

《埃及獨立報》、英國BBC和美國CNN聯合採訪報道，住在西岸的巴勒斯坦人艾哈邁德(Ahmed)說：「他們關閉了道路。我現在只能在家附近活動。這些檢查站讓我們窒息。」他原本在耶路撒冷當建築工人，領取比西岸高兩倍工資，現在只能在住家附近靠摘橄欖勉强餬口。另一名居民賈米爾(Jamil)擁有可進入耶路撒冷的許可證，但只允許他每3個月進去5天，「這裡沒有未來，沒辦法解決，但我們已習慣了。我們生活在被佔領下」。

以色列人明目張膽侵佔房屋

半島新聞網2021年發布一段Youtube影片，片中一名巴勒斯坦婦女對著一名居於西岸猶太殖民區的以色列人說，「雅各(Jacob)，這不是你的房子，你是在偷我的房子」。對方大言不慚回說：「我現在不偷，之後也會有別人來偷！」這名以色列人要霸佔她位於東耶路撒冷的家。影片最近在社交平台「X」又再熱傳。

報道指，以色列對西岸的管制行動還包括捉人。巴勒斯坦衛生部表示，單在10月，以軍在西岸就逮捕了1,400多名巴人，稱他們與哈馬斯有關聯，另已殺害170人。國際紅十字會指，自今年1月以來，在以色列襲擊下，西岸已有360多名巴人喪生，另逾2,000人受傷，成為近10年來傷亡最嚴重的一年。

西岸局勢圖輯：

以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊，一名巴人武裝分子身處現場。(美聯社) 以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊。(美聯社) 以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊。(美聯社) 以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊。(美聯社) 以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊。(美聯社) 以巴衝突｜西岸一個巴人難民營近日遭受以軍攻擊，巴人武裝分子為死者舉殯。(美聯社) 西岸拉姆安拉有醫護抗議以色列攻擊難民營。(美聯社) 西岸拉姆安拉有醫護抗議以色列攻擊難民營。(美聯社) 西岸拉姆安拉有醫護抗議以色列攻擊難民營。(美聯社) 西岸拉姆安拉有醫護抗議以色列攻擊難民營。(美聯社) 西岸拉姆安拉有醫護抗議以色列攻擊難民營。(美聯社)

以色列公然違反和平協議

以色列自1967年第三次中東戰爭後，即在西岸設立猶太殖民區，擠壓巴勒斯坦人的生存空間，並透過佔領，令以色列版圖至今仍不斷擴大，將東耶路撒冷併入國土，並將西岸與加沙當成「軍事佔領區」。自2006年開始，更大量移入以色列人，大規模擴建殖民區。住在佔領區的巴人，不僅不具以色列公民權利及法律保障，更要生活在軍事統治下。

原本在1993年以巴領導人簽署的「奧斯陸和平協議」中，以色列已同意逐步將西岸控制權交給巴勒斯坦自治政府，但後來卻在當地增建數十個猶太殖民區，侵佔巴勒斯坦人的土地。目前西岸被分為三個區域——ABC區。C區面積最大，約有60%，完全由以色列控制。B區由以巴共同控制，A區由巴勒斯坦控制，約20%B區和A區之間相隔遙遠，巴人須穿過以色列完全控制的C區才能進入，但交通方式和檢查站都讓他們出行困難，幾乎是不可能到達。據統計，目前約有50萬以色列人居於西岸，許多殖民區用柵欄圍起，戒備森嚴，禁止巴人進入。

以色列縱容民眾侵佔巴人土地

多數國家認為這些猶太殖民區違反國際法，以色列政府卻透過稅收減免以及武裝方式，允許以色列人任意侵佔巴人的房屋並擴張其土地。以色列將西岸視為「具爭議的領土」，聲稱設立猶太殖民區合法。

聯合國人權事務高級委員特克(Volker Turk)表示，「緊急呼籲以色列當局立即採取措施，確實保護西岸的巴勒斯坦人。他們每天都遭受以色列軍隊和武裝民眾的暴力、虐待、逮捕、驅逐、恐嚇和羞辱」。

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