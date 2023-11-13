以巴衝突｜不止加沙受難 以色列對西岸巴勒斯坦人暴力與限制加大

隨著以巴爆發新一輪衝突，由巴勒斯坦自治政府管治的約旦河西岸局勢也愈發嚴峻。以色列不僅對當地的巴勒斯坦人加強限制，當地猶太殖民區的以色列人對他們施加的暴力更為猖狂。

西岸現有數百萬巴勒斯坦人居住，自上月7日哈馬斯對以色列南部發動突襲後，以色列即開始限制西岸的巴人進入以色列領土。以方在當地設置路障和檢查站，由士兵和武裝警察駐守，控制巴人進出西岸的所有出入境點。安全部隊有權隨時關閉這些檢查站，自上月7日以來，已更頻密關閉、時間更長。對於每天前往耶路撒冷工作、上學、看病或探親的巴人來說，這意味著對他們生活的阻絕，且嚴重影響生計。

西岸巴勒斯坦人：我們已窒息

《埃及獨立報》、英國BBC和美國CNN聯合採訪報道，住在西岸的巴勒斯坦人艾哈邁德(Ahmed)說：「他們關閉了道路。我現在只能在家附近活動。這些檢查站讓我們窒息。」他原本在耶路撒冷當建築工人，領取比西岸高兩倍工資，現在只能在住家附近靠摘橄欖勉强餬口。另一名居民賈米爾(Jamil)擁有可進入耶路撒冷的許可證，但只允許他每3個月進去5天，「這裡沒有未來，沒辦法解決，但我們已習慣了。我們生活在被佔領下」。

以色列人明目張膽侵佔房屋

半島新聞網2021年發布一段Youtube影片，片中一名巴勒斯坦婦女對著一名居於西岸猶太殖民區的以色列人說，「雅各(Jacob)，這不是你的房子，你是在偷我的房子」。對方大言不慚回說：「我現在不偷，之後也會有別人來偷！」這名以色列人要霸佔她位於東耶路撒冷的家。影片最近在社交平台「X」又再熱傳。

報道指，以色列對西岸的管制行動還包括捉人。巴勒斯坦衛生部表示，單在10月，以軍在西岸就逮捕了1,400多名巴人，稱他們與哈馬斯有關聯，另已殺害170人。國際紅十字會指，自今年1月以來，在以色列襲擊下，西岸已有360多名巴人喪生，另逾2,000人受傷，成為近10年來傷亡最嚴重的一年。