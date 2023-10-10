以巴衝突｜「世界第一AV女優」撐巴勒斯坦　《花花公子》宣布終止合作及刪除頻道

以色列及巴勒斯坦局勢急遽升溫，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯日前突襲以色列，以色列隨即還擊並正式「宣戰」，戰事至今釀成約1,100人死亡。然而在X(原推特)追蹤人數達568萬、被喻為「世界第一AV女優」的前AV女優米雅卡莉法(Mia Khalifa)日前發文力撐巴勒斯坦，有關言論惹來關注，著名男性成人媒體《花花公子》(Playboy)宣布即時終止與米雅卡莉法的合作關係，並刪除米雅卡莉法在《花花公子》創作者平台上的頻道。

《花花公子》：米雅言論令人厭惡且應受譴責

現年約30歲黎巴嫩裔前美國AV女優米雅7日在X平台發文力挺巴勒斯坦，指「如果你看了巴勒斯坦的局勢，卻不支持巴勒斯坦，那就是支持種族隔離，歷史將會證明這一點。」相關言論惹來大批網民批評，儘管有網民懷疑她是因為之前拍AV受威脅才被迫表態，然而在2020年後改以線上形式發布內容的《花花公子》(Playboy)亦決定發聲明與她撇清關係。

《花花公子》的聲明指，米雅卡莉法的言論「令人厭惡且應受譴責」，強調《花花公子》是鼓勵自由表達和建設性的政治辯論，但對仇恨言論採取零容忍政策，並希望米雅明白她的言論和行為會產生甚麼後果，決定已終止與米雅卡莉法的合作關係，包括刪除《花花公子》創作者平台上米雅的頻道。

翻查資料，米雅卡莉法曾在全球最大成人網站Pornhub，獲得2014年「熱搜女優」第一名，作品點擊率破150萬次，不過僅從業幾個月就退休，她曾透露當女優3個月只賺1.2萬美元。