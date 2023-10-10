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國際
2023-10-10 16:02:14

以巴衝突｜「世界第一AV女優」撐巴勒斯坦　《花花公子》宣布終止合作及刪除頻道

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已引退的「世界第一AV女優」米雅卡莉法日前發文力撐巴勒斯坦。(資料圖片)

已引退的「世界第一AV女優」米雅卡莉法日前發文力撐巴勒斯坦。(資料圖片)

以色列及巴勒斯坦局勢急遽升巴勒斯坦武裝組織哈瑪日前突襲以色列，以色列隨即還擊並正式「宣戰，戰事至今釀成約1,100人死亡。然而在X(原推特)追蹤人數達568萬、被喻為「世界第一AV女優」的前AV女優米雅卡莉法(Mia Khalifa)日前發文力撐巴勒斯坦，有關言論惹來關注，著名男性成人媒體《花花公子》(Playboy)宣布即時終止與米雅卡莉法的合作關係，並刪米雅卡莉法在《花花公子》創作者平台上的頻

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已引退的「世界第一AV女優」米雅卡莉法日前發文力撐巴勒斯坦。(資料圖片) （Mia Khalifa IG） 米雅曾因拍攝AV遭死亡威脅，入行幾個月後便退休。（圖／翻攝X平台） （Mia Khalifa IG） （Mia Khalifa IG） （Mia Khalifa IG） （Mia Khalifa IG）

《花花公子》：米雅言論令人厭惡且應受譴責

現年約30歲黎巴嫩裔前美國AV女米雅7日在X平台發文力挺巴勒斯坦，指「如果你看了巴勒斯坦的局勢，卻不支持巴勒斯坦，那就是支持種族隔離，歷史將會證明這一點。」相關言論惹來大批網民批評，儘管有網民懷疑她是因為之前拍AV受威脅才被迫表，然而在2020年後改以線上形式發布內容的《花花公子》(Playboy)亦決定發聲明與她撇清關係。

《花花公子》的聲明指，米雅卡莉法的言論「令人厭惡且應受譴責」，強調《花花公子》是鼓勵自由表達和建設性的政治辯論，但對仇恨言論採取零容忍政策，並希望米雅明白她的言論和行為會產生甚麼後果，決定已終止與米雅卡莉法的合作關係，包括刪除《花花公子》創作者平台上米雅的頻道。

翻查資料，米雅卡莉法曾在全球最大成人網站Pornhub，獲得2014年「熱搜女優」第一名，作品點擊率破150萬次，不過僅從業幾個月就退休，她曾透露當女優3個月只賺1.2萬美元

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