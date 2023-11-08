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國際
2023-11-08 19:05:31

以巴衝突｜世衛指加沙醫療條件惡劣 醫生常在無麻醉下做截肢手術

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一名受傷的巴勒斯坦兒童被送到醫院治療。(美聯社)

一名受傷的巴勒斯坦兒童被送到醫院治療。(美聯社)

以色列持續空襲並封鎖加沙，當地醫院及難民營等接連遭到轟擊，世界衛生組織發言人林德邁爾周二(7)表示，加沙一些醫生持續在沒有麻醉的情況下做手術，包括截肢。

每天500輛卡車援助物資送往加沙

林德邁爾在瑞士日內瓦舉行的記者會上表示，「加沙平民所遭受的恐怖是沒有道理的」，強調民眾「迫切需要水、燃料、食物，以及在安全情況下接受醫療救助，才能保命」。他重申，聯合國呼籲讓救援組織每天不受阻礙、安全可靠地運送約500輛卡車的援助物資，這些物資不僅要跨越邊境，而且要送到醫院的病人手中。醫生經常在無麻醉情況下進行手術，包括截肢，這些患者死亡和痛苦的程度「難以衡量」。

一名男子頭部受傷，醫護為他包紮。(美聯社) 一名手腳受傷的兒童在醫院接受過治療。(美聯社) 一名手腳受傷的兒童在醫院接受過治療。(美聯社) 醫護為傷者急救。(美聯社) 一名受傷的兒童被民眾送到醫院。(美聯社) 一名受傷男子被抬到醫院。(美聯社) 受傷兒童被民眾抱到醫院。(美聯社) 受傷兒童在醫院接受治療。(美聯社) 受傷民眾被載送到醫院。(美聯社) 受傷民眾在醫院等候治療。(美聯社)

國際救援組織人員接連受襲喪生

林德邁爾指，國際人道法禁止任何針對醫療機構的攻擊，但至少16名醫護人員在執勤時喪生。無國界醫生表示，組織所屬實驗室的技術員阿赫勒及其幾名家人，在周一的難民營受襲中喪生。聲明強調：「我們十分關切在加沙的所有同仁，其中許多人仍在加沙的醫院工作，拯救生命。」

國際紅十字會亦表示，組織所屬的人道救援車隊在向加沙衛生機構運送基本醫療用品時，受到攻擊，其中兩輛貨車受損，一名司機輕傷。聲明表示：「這些(不安全)條件不適合人道工作人員執行任務。我們來這裡是為了向有需要的平民提供緊急援助。而確保重要援助物資能送抵醫療設施，是國際人道法規定的法律義務」。

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