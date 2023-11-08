以巴衝突｜世衛指加沙醫療條件惡劣 醫生常在無麻醉下做截肢手術

以色列持續空襲並封鎖加沙，當地醫院及難民營等接連遭到轟擊，世界衛生組織發言人林德邁爾周二(7日)表示，加沙一些醫生持續在沒有麻醉的情況下做手術，包括截肢。

每天500輛卡車援助物資送往加沙

林德邁爾在瑞士日內瓦舉行的記者會上表示，「加沙平民所遭受的恐怖是沒有道理的」，強調民眾「迫切需要水、燃料、食物，以及在安全情況下接受醫療救助，才能保命」。他重申，聯合國呼籲讓救援組織每天不受阻礙、安全可靠地運送約500輛卡車的援助物資，這些物資不僅要跨越邊境，而且要送到醫院的病人手中。醫生經常在無麻醉情況下進行手術，包括截肢，這些患者死亡和痛苦的程度「難以衡量」。