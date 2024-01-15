以巴衝突｜中以混血女大生遭綁架100日憔悴現身　哈馬斯發布人質影片(有片)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月爆發新一波血腥衝突後已滿100天，目前仍有逾100人質情況未明。哈馬斯周日(14日)公布3名人質的影片，當中包括26歲中以混血女大生諾亞(Noa Argamani)。

哈馬斯周日公布一段長約37秒的畫面，其中出現3名人質，分別是諾亞、53歲的Yossi Sharabi和38歲Itai Svirsky。影片最後下方出現一句文字「我們明天會告訴你們，他們的命運如何」。