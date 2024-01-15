以巴衝突｜中以混血女大生遭綁架100日憔悴現身　哈馬斯發布人質影片(有片)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月爆發新一波血腥衝突後已滿100天，目前仍有逾100人質情況未明。哈馬斯周日(14日)公布3名人質的影片，當中包括26歲中以混血女大生諾亞(Noa Argamani)。
哈馬斯周日公布一段長約37秒的畫面，其中出現3名人質，分別是諾亞、53歲的Yossi Sharabi和38歲Itai Svirsky。影片最後下方出現一句文字「我們明天會告訴你們，他們的命運如何」。
諾亞的母親曾籲各界營救女兒
諾亞與男友去年10月參加以色列南部的一項音樂節活動時遭到哈馬斯成員綁架，她當時被由脅持由電單車載走時曾尖叫「別殺我！不，不，不」，畫面被廣為流傳。諾亞的母親罹患癌症正在進行治療，她與丈夫曾呼籲各界趕快救出女兒，讓她能在死前見到女兒平安。
#Breaking: Tonight (Sunday night) #Hamas published videos of #Israel's hostages in #Gaza, Noa Argamani, 26, Yossi Sharabi, 53, and Itai Svirsky, 38, showing the first signs of life of all three hostages.— Matthew RJ Brodsky (@MattRJBrodsky) January 14, 2024
In the propaganda video Hamas warns "Tomorrow we will inform you of their… pic.twitter.com/0hCshHB2DS